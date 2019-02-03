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Культура | В пензенском драмтеатре снова ставят «Свадьбу Кречинского»

03.02.2019|13:31
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В Пензенском областном драматическом театре начали репетировать «Свадьбу Кречинского» по комедии Александра Сухово-Кобылина.

Над постановкой работает саратовский режиссер и хореограф Алексей Зыков. В спектакле будут задействованы заслуженные артисты России Сергей Казаков и Наталья Старовойт, заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, актеры Артем Давыдов, Яна Дубровина, Вера Дупенко, Юрий Землянский, Илья Кочетков, Юлия Кузнецова, Владислав Матюкин, Сергей Пахомов, Павел Тачков, Артем Тихомиров, Николай Шаповалов и другие.

Премьера «Свадьбы Кречинского» состоится в начале апреля.

Историю о добропорядочном семействе Муромских и обаятельном авантюристе Михаиле Васильиче Кречинском, намеренном жениться на юной Лидочке, в Пензе поставят не впервые.

«Ближайший к нам по времени спектакль вышел в 1974 году, режиссером его был Виктор Давыдов, роль Кречинского в очередь исполняли Виктор Налобин и Генрих Вавилов, отца семейства Муромского играл Александр Краснов, Расплюева, приятеля Кречинского, - Михаил Каплан и Владимир Панков, Лидочку - Нина Валенская и Лариса Вдовина, ее тетку Атуеву - Элла Сумская и Лидия Шагова, слугу Тишку - Александр Нехороших», - сообщили в драматическом театре.

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Гость|03.02.2019 13:57|

penzainform.ru писал(a):

В пензенском драмтеатре снова ставят «Свадьбу Кречинского»
так и слышится снова пожар. артисты погорелого театра.

Имя: Гость
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