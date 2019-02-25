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Культура | Зареченцев просят пожертвовать реквизит для нового спектакля ТЮЗа

25.02.2019|16:16
Печать

В зареченском ТЮЗе идет подготовка спектакля «Энергичные люди» режиссера Александра Куприянова. Премьера запланирована на 27 марта.

Для создания обстановки 70-х годов жителей города просят пожертвовать вещи того времени. Соответствующее объявление появилось на сайте ТЮЗа.

Театр примет в дар бутылки из-под «Советского шампанского» и водки (без резьбы, из прозрачного стекла).

Также требуются мебель, электроника и посуда советского периода: полированный стол, диван-книжка, кресло с деревянными подлокотниками, настольная лампа, торшер, магнитофоны Sony, Panasonic, рюмки.

Для иллюстрации нужного реквизита в группе ТЮЗа «ВКонтакте» размещены фотографии предметов быта прошлого века.

Зареченцы уже начали откликаться на призыв пожертвовать старые вещи. «Наш стол прошел отбор и скоро станет реквизитом. Друзья, присоединяйтесь, открывайте закрома!» - написала одна из горожанок.

Источник — фото: vk.com/zarteatr
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Гость|25.02.2019 16:37|

магнитофон Sony в 70е?

Нефигово жили мажорики в заречном!

Гость|25.02.2019 16:52|

Короче как в фильме «Ирония судьбы», заливную рыбу не забудьте, фу!

Имя: Гость
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