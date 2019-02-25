В зареченском ТЮЗе идет подготовка спектакля «Энергичные люди» режиссера Александра Куприянова. Премьера запланирована на 27 марта.
Для создания обстановки 70-х годов жителей города просят пожертвовать вещи того времени. Соответствующее объявление появилось на сайте ТЮЗа.
Театр примет в дар бутылки из-под «Советского шампанского» и водки (без резьбы, из прозрачного стекла).
Также требуются мебель, электроника и посуда советского периода: полированный стол, диван-книжка, кресло с деревянными подлокотниками, настольная лампа, торшер, магнитофоны Sony, Panasonic, рюмки.
Для иллюстрации нужного реквизита в группе ТЮЗа «ВКонтакте» размещены фотографии предметов быта прошлого века.
Зареченцы уже начали откликаться на призыв пожертвовать старые вещи. «Наш стол прошел отбор и скоро станет реквизитом. Друзья, присоединяйтесь, открывайте закрома!» - написала одна из горожанок.
магнитофон Sony в 70е?
Нефигово жили мажорики в заречном!