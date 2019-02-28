В среду, 27 февраля, в Пензенской области еще одна косуля стала жертвой браконьера.
Незаконную добычу парнокопытного обнаружили сотрудники охотнадзора и полиции. Животное было убито в Бековском районе.
Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в 200 тысяч рублей.
«Правоохранительными органами Пензенской области проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Это не первый случай незаконной охоты на парнокопытных, зарегистрированный в последние месяцы в Пензенской области.
В декабре в Сосновоборском районе были застрелены два самца косули, в браконьерстве подозревается местный депутат. Во время новогодних каникул в Лопатинском районе была убита самка.
Почему здесь 200 000,а депутату выписали 30 000 ?