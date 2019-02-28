Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 фев 2019|14:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  74.97  |  $  65.89
 

Криминал | Полиция ищет браконьера, убившего косулю в Бековском районе

28.02.2019|14:04
Печать

В среду, 27 февраля, в Пензенской области еще одна косуля стала жертвой браконьера.

Незаконную добычу парнокопытного обнаружили сотрудники охотнадзора и полиции. Животное было убито в Бековском районе.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в 200 тысяч рублей.

«Правоохранительными органами Пензенской области проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Это не первый случай незаконной охоты на парнокопытных, зарегистрированный в последние месяцы в Пензенской области.

В декабре в Сосновоборском районе были застрелены два самца косули, в браконьерстве подозревается местный депутат. Во время новогодних каникул в Лопатинском районе была убита самка.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.02.2019 14:17|

Почему здесь 200 000,а депутату выписали 30 000 ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!