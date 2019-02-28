28.02.2019 | 14:04

В среду, 27 февраля, в Пензенской области еще одна косуля стала жертвой браконьера.

Незаконную добычу парнокопытного обнаружили сотрудники охотнадзора и полиции. Животное было убито в Бековском районе.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в 200 тысяч рублей.

«Правоохранительными органами Пензенской области проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Это не первый случай незаконной охоты на парнокопытных, зарегистрированный в последние месяцы в Пензенской области.

В декабре в Сосновоборском районе были застрелены два самца косули, в браконьерстве подозревается местный депутат. Во время новогодних каникул в Лопатинском районе была убита самка.