09.01.2019 | 14:27

Во время новогодних каникул в Лопатинском районе неизвестные браконьеры убили косулю. Ущерб, который они причинили лесному хозяйству, застрелив животное, оценивается в 200 000 рублей.

Также охотники убили куницу-самца, в этом случае сумма ущерба составила 18 000 рублей.

«В настоящее время правоохранительными органами Пензенской области проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Всего за зимние праздники было зафиксировано 13 нарушений охотничьего законодательства в Каменском, Бессоновском, Белинском, Башмаковском, Сердобском, Нижнеломовском и Тамалинском районах (провоз незачехленного и заряженного оружия, отсутствие отметки о добыче зайца). За каждое из них предусмотрено наказание в виде штрафа до 4 000 рублей или лишения права охотиться на срок до 2 лет.

15 декабря в Сосновоборском районе браконьеры застрелили двух самцов косули. Сумма ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составила 240 000 рублей.