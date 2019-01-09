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Общество | За праздники в Пензенской области браконьеры убили косулю и куницу

09.01.2019|14:27
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Во время новогодних каникул в Лопатинском районе неизвестные браконьеры убили косулю. Ущерб, который они причинили лесному хозяйству, застрелив животное, оценивается в 200 000 рублей.

Также охотники убили куницу-самца, в этом случае сумма ущерба составила 18 000 рублей.

«В настоящее время правоохранительными органами Пензенской области проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Всего за зимние праздники было зафиксировано 13 нарушений охотничьего законодательства в Каменском, Бессоновском, Белинском, Башмаковском, Сердобском, Нижнеломовском и Тамалинском районах (провоз незачехленного и заряженного оружия, отсутствие отметки о добыче зайца). За каждое из них предусмотрено наказание в виде штрафа до 4 000 рублей или лишения права охотиться на срок до 2 лет.

15 декабря в Сосновоборском районе браконьеры застрелили двух самцов косули. Сумма ущерба, нанесенного лесному хозяйству, составила 240 000 рублей.

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Гость|09.01.2019 15:16|

Ага косулю и куницу. Лосей кабанов не в счёт.

Гость|09.01.2019 15:20|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2019 15:16|

Ага косулю и куницу. Лосей кабанов не в счёт.

Кабанов, уже практически истребили...

Гость|09.01.2019 15:59|

Уважаемые люди наверно убили,если их не задержали?

Имя: Гость
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