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Криминал | В Сосновоборском районе депутат подозревается в убийстве двух косуль

21.02.2019|14:24
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В Сосновоборском районе депутат комитета местного самоуправления одного из сельсоветов подозревается в браконьерстве.

По данным следствия, 15 декабря 2018 года мужчина охотился на территории сосновоборских угодий без лицензии. Его оружием был карабин «Вепрь-308».

Жертвами охотника стали две косули. Ущерб лесному хозяйству составил 240 тысяч рублей, что считается особо крупным размером.

«Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай незаконной охоты на парнокопытных, зарегистрированный в последние месяцы в Пензенской области. В декабре в Сосновоборском районе браконьеры застрелили двух самцов косули. Во время новогодних каникул в Лопатинском районе была убита самка.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|21.02.2019 14:44|

Ничо так фоточки выложили, кровищи бы еще добавить !

Гость|21.02.2019 15:15|

penzainform.ru писал(a):

депутат комитета местного самоуправления одного из сельсоветов подозревается в браконьерстве.
почему то эти путаты закон нарушают чаще другтх?

Гость|21.02.2019 15:28|

ВЫРОДОК.Не от голода ведь падла,забавы и куража ради!Дядя поделился,в никольском районе егеря свирепствуют,лоси до старости не успевают дожить,кабана,зайца постреляли,лисы пропали соответственно,а волк в деревню стаей стал заходить.Четверых застрелили из семи.В лесу жрать нечего.А что дальше.Это только одна стая,а леса там не маленькие,хоть и вырубаются планомерно.

Гость|21.02.2019 15:28|

Потому что они искренне верят в то, что депутат любого уровня - это уже не представитель народа, а член правящей элиты. На кол, морального урода!!

Гость|21.02.2019 15:29|

Вашими бы устами........

Гость|21.02.2019 15:56|

На кол,!

Гость|21.02.2019 16:07|

почему не написать фамилию этого жулика.это нелюдь убить такую красоту! за это надо сажать минимум на 7 лет и показательный суд.

Имя: Гость
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