21.02.2019 | 14:24

В Сосновоборском районе депутат комитета местного самоуправления одного из сельсоветов подозревается в браконьерстве.

По данным следствия, 15 декабря 2018 года мужчина охотился на территории сосновоборских угодий без лицензии. Его оружием был карабин «Вепрь-308».

Жертвами охотника стали две косули. Ущерб лесному хозяйству составил 240 тысяч рублей, что считается особо крупным размером.

«Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай незаконной охоты на парнокопытных, зарегистрированный в последние месяцы в Пензенской области. В декабре в Сосновоборском районе браконьеры застрелили двух самцов косули. Во время новогодних каникул в Лопатинском районе была убита самка.