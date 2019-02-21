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Криминал | В Пензе задержанный по делу Полянского главный инженер заключен под стражу

21.02.2019|15:08
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В среду, 20 февраля, главный инженер пензенского предприятия, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу.

Ответственного работника предприятия задержали накануне, 19 февраля. Он являлся председателем рабочей комиссии, контролировавшей реконструкцию одного из корпусов организации. Контракт на 225 млн рублей был заключен в октябре 2017 года с ООО «Саргорстрой», директором которого был депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский.

По данным следствия, с октября по декабрь того же года материалы и оборудование частично не были поставлены, но более 19 млн рублей за них поступило на счет «Саргорстроя». Алексей Полянский похитил эти деньги.

14 февраля 2019 года саратовский депутат был задержан и доставлен в Пензу. Суд не заключил его под стражу, а избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение было мотивировано тем, что Полянский ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетних детей и неоднократно поощрялся за общественную деятельность.

В отношении главного инженера пензенского предприятия решение было иным. После предъявления обвинения следователь направил в Первомайский районный суд ходатайство о его заключении под стражу, и служители Фемиды приняли соответствующее решение.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана обвиняемому на 2 месяца», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|21.02.2019 15:24|

Ну чо, поняли разницу меду депутатом и быдлом?

Гость|21.02.2019 15:32|

penzainform.ru писал(a):

я в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Почему не в клоповник ? Дали время деньжат подсобрать ?

Гость|21.02.2019 15:35|

Видать неплохо депутат следакам денег отсыпал! А у пензенского инженеришки просто денежек нетути... Интересно, кто с Ростовской новую машинёшку приобретёт? Да, ничего не поменялось. Что старый истероид,что новый.

Гость|21.02.2019 15:37|

Вор должен сидеть в тюрьме !!!

Гость|21.02.2019 15:40|

ПОЧЕМУ ПОЛЯНСКИЙ НЕ ПОД СТРАЖЕЙ??? Безобразие!

Гость|21.02.2019 15:49|

То есть по версии следствия деньги похитил депутат, но мошенник - главный инженер, у предприятия которого похитили деньги? А чего тогда не взяли под стражу генерального директора и всех сотрудников? Их же тоже обокрали.

Гость|21.02.2019 15:59|

Не, ну дело то конечно ясное, именно главный инженер провоцировал подрядчика на мошенничество. Шантажировал, угрожал его родным и близким. Вот тот не выдержав давления и угроз, из-за страха за свою жизнь вынужденно пошел на преступление. Вот поэтому такая разница в мере пресечения.

Гость|21.02.2019 16:14|

Позор нашему суду !

Имя: Гость
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