21.02.2019 | 15:08

В среду, 20 февраля, главный инженер пензенского предприятия, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу.

Ответственного работника предприятия задержали накануне, 19 февраля. Он являлся председателем рабочей комиссии, контролировавшей реконструкцию одного из корпусов организации. Контракт на 225 млн рублей был заключен в октябре 2017 года с ООО «Саргорстрой», директором которого был депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский.

По данным следствия, с октября по декабрь того же года материалы и оборудование частично не были поставлены, но более 19 млн рублей за них поступило на счет «Саргорстроя». Алексей Полянский похитил эти деньги.

14 февраля 2019 года саратовский депутат был задержан и доставлен в Пензу. Суд не заключил его под стражу, а избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение было мотивировано тем, что Полянский ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетних детей и неоднократно поощрялся за общественную деятельность.

В отношении главного инженера пензенского предприятия решение было иным. После предъявления обвинения следователь направил в Первомайский районный суд ходатайство о его заключении под стражу, и служители Фемиды приняли соответствующее решение.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана обвиняемому на 2 месяца», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.