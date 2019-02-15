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Криминал | В Пензе не взяли под стражу депутата, подозреваемого в афере на 19 млн рублей

15.02.2019|13:21
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В четверг, 14 февраля, Первомайский районный суд города Пензы отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу депутата Саратовской городской Думы Алексея Полянского.

Народный избранник был задержан в Саратове 12 февраля. По данным следствия, при выполнении реконструкции корпуса одного из пензенских предприятий он как директор компании-подрядчика присвоил 19 млн рублей.

В доме саратовского депутата прошли обыски, а его самого доставили в Пензу. Суд не стал заключать его под стражу, а избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

«Решение мотивировано тем, что Полянский ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетних детей, положительно характеризуется в связи с общественной деятельностью, за что неоднократно поощрялся», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|15.02.2019 13:36|

пипец

Гость|15.02.2019 13:37|

да!!!! а за мешок картошки на нары! а здесь что? он же положительный! а бабушка с голоду пачку масла взяла ее в тюрьму

Гость|15.02.2019 13:38|

ха-ха-ха, нет ХАХАХА!!!!! Богданова40, м72а, проглотите? )

Гость|15.02.2019 13:46|

Ахаахаааххаа. Ну все прекрасно понимают, что обычного человека сразу бы упаковали в СИЗО. А из высшей касты низзя.

Гость|15.02.2019 13:46|

Подлое решение.

Гость|15.02.2019 13:48|

И еще условно дадут!

Гость|15.02.2019 13:52|

А мужик прописавший иностранцев и заработавший на этом 3 (!) тысячи рублей сядет на 3 года и 500 тысяч будет выплачивать.

Имя: Гость
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