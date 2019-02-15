15.02.2019 | 13:21

В четверг, 14 февраля, Первомайский районный суд города Пензы отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу депутата Саратовской городской Думы Алексея Полянского.

Народный избранник был задержан в Саратове 12 февраля. По данным следствия, при выполнении реконструкции корпуса одного из пензенских предприятий он как директор компании-подрядчика присвоил 19 млн рублей.

В доме саратовского депутата прошли обыски, а его самого доставили в Пензу. Суд не стал заключать его под стражу, а избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

«Решение мотивировано тем, что Полянский ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетних детей, положительно характеризуется в связи с общественной деятельностью, за что неоднократно поощрялся», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.