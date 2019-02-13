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Криминал | Саратовский депутат подозревается в мошенничестве на 19 млн рублей в Пензе

13.02.2019|13:15
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Во вторник, 12 февраля, сотрудники Следственного управления СК России по Пензенской области и регионального управления ФСБ России задержали в Саратове депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского. Ему инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По данным следствия, с октябре 2017 года одно из пензенских предприятий, входящее в структуру госкорпорации «Ростех», и ООО «Саргорстрой» заключили контракт на выполнение реконструкции корпуса организации на общую сумму более 255 млн рублей.

С октября по декабрь 2017 года часть материалов и оборудования не была поставлена, но более 19 млн рублей за их поставку и выполнение работ поступили на счет «Саргорстроя». Впоследствии Алексей Полянский похитил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, госпредприятию был причинен ущерб в особо крупном размере.

По месту жительства саратовского депутата проведены обыски. Он доставлен в Пензу, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Отрабатываются иные лица, включая работников государственного предприятия Пензы, на предмет возможного соучастия в совершении хищения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|13.02.2019 13:29|

В КПЗ его, а то сбежит.

Гость|13.02.2019 13:31|

при чем тут фотки снегохода, квадрика. Очень информативно

Гость|13.02.2019 13:31|

хоррошая избушка

Гость|13.02.2019 13:33|

Эх только власть сейчас живет, а мы выживаем.

Гость|13.02.2019 13:47|

Он скажет о непреодолимой силе стремления к наживе. Посадить его надо позакону на максимальный срок с лишением права руковолить после отбытия наказания на 5 лет.

Гость|13.02.2019 14:11|

хорошо руководители живут а тут с лампочкой ильича люстры в комнаты не на что купить а у народа з платы мизерные до смешного

Гость|13.02.2019 14:27|

Громкий "пиар", возбуждено уголовное дело-это начало события, но до конечного результата дело не дойдет, как обычно "разваливается".....!!!

Гость|13.02.2019 14:31|

Депутата Полянского подозревают в хищении 255 млн руб — пензенское УФСБ

По данным пресс-службы ведомства, народного избранника задержали в Саратове, в настоящее время он находится в Пензе. Его подозревают в хищении 255 млн рублей при строительстве одного из объектов госкорпорации «Ростех» на территории Пензенской области. Однако сумма еще будет уточняться.

«Это вершина айсберга, история будет продолжаться и получит свое развитие», — отметили в пресс-службе.

Расследование по делу будет проводить СУ Следственного комитета России по Пензенской области.

Напомним, Алексей Полянский возглавляет постоянную комиссию по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам в Гордуме Саратова. Он уже имел проблемы с законом — в конце 2018-го его признали виновным по статье «Побои». Депутат избил дачника. В связи с этим 9 января его исключили из партии с формулировкой «за дискредитацию».

Гость|13.02.2019 14:34|

Интересно, когда же "верхушку" ЖКХ Буртасии "загребут"???

Гость|13.02.2019 15:18|

Вероятно решил нарушить договорённости,что-то не передал за подпись в накладных, ничего, помутузят малость, заберут, что нужно с процентом, да отпустят на вольные хлеба ))) Просто так деньги не перечисляют, тем более "Ростех", тем более за недопоставку, тем более скорее всего выиграл тендер)))В условиях договора прописано, что дают аванс, а основную сумму после 100% принятия оборудования или работ в течение 30 дней, по акту выполненных работ или ТТН.

Гость|13.02.2019 15:24|

ВАМ ОТКРЫЛИ СТОЛОВКУ ДЛЯ НИЩИХ? ЧАВО ЕЩЁ НАДО?

Гость|13.02.2019 15:27|

Гость писал(a):

В КПЗ его, а то сбежит.
Фомин с Тюгаевым отмазались за свои художества в Саратове,и этот отмажется.

Гость|13.02.2019 16:39|

КУДА ИСПАРИЛИСЬ ВСЕ РЕШАЛЬЩИКИ, ЛЕВОРАДИКАЛЫ и ИХ САТЕЛЛИТЫ КПРФ???? ОНИ ЖЕ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ?!

Гость|13.02.2019 19:04|

Интересно, о каком предприятии идёт речь?

Гость|13.02.2019 19:06|

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