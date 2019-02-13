13.02.2019 | 13:15

Во вторник, 12 февраля, сотрудники Следственного управления СК России по Пензенской области и регионального управления ФСБ России задержали в Саратове депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского. Ему инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По данным следствия, с октябре 2017 года одно из пензенских предприятий, входящее в структуру госкорпорации «Ростех», и ООО «Саргорстрой» заключили контракт на выполнение реконструкции корпуса организации на общую сумму более 255 млн рублей.

С октября по декабрь 2017 года часть материалов и оборудования не была поставлена, но более 19 млн рублей за их поставку и выполнение работ поступили на счет «Саргорстроя». Впоследствии Алексей Полянский похитил эти деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, госпредприятию был причинен ущерб в особо крупном размере.

По месту жительства саратовского депутата проведены обыски. Он доставлен в Пензу, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Отрабатываются иные лица, включая работников государственного предприятия Пензы, на предмет возможного соучастия в совершении хищения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.