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Криминал | Пензячка получила насмешливое СМС от обманувшего ее афериста

19.01.2019|13:39
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21-летняя пензячка, работающая администратором гостиницы, стала жертвой афериста, обладающего специфическим чувством юмора.

Девушке, находившейся на рабочем месте, позвонил незнакомец. Он попросил забронировать два номера и перевести ему 7 500 рублей, которые пообещал отдать сразу после приезда в гостиницу.

Сотрудница гостиницы была уверена в том, что разговаривает с солидным клиентом, поэтому выполнила его просьбу. Как только деньги ушли с ее счета, ей пришло СМС: «Я сижу в тюрьме, и вас обманули».

Пензячка обратилась в полицию, проводится проверка.

Это уже не первый случай, когда под видом солидных клиентов аферисты обманывают представителей гостиничного бизнеса.

Так, администратор базы отдыха в Шемышейском районе перевел 41 тысячу рублей, думая, что оплачивает продукты и алкоголь для «культурного отдыха» гостей, которые компенсируют ему расходы.

Директор пензенского гостиничного комплекса поверил, что в его отеле поселятся высокопоставленные сотрудники Роспотребнадзора, и перевел за якобы заказанные для них продукты 27 тысяч рублей.

«Ни в коем случае не доверяйте информации, поступающей из непроверенных источников. Не переводите денег незнакомым лицам!» - в очередной раз обращается к жителям Сурского края пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|19.01.2019 14:19|

Наиполнейший)))

Гость|19.01.2019 14:19|

Меня тоже пытались обмануть,заявив по смс,что с моей карты ВТБ списаны деньги и предлагался номер,по которому я должен был позвонить,чтобы отменить или подтвердить операцию.Так,как у меня уже лет 20-ть нет карты ВТБ,я посоветовал,тоже по смс,купить себе на списанныю сумму вискаря.Знаете,что он мне ответил?"Сволочь"!

Гость|19.01.2019 14:41|

А мне по СМС предлагают интим услуги !

Гость|19.01.2019 14:54|

И где найти такую умняшечку!

Гость|19.01.2019 15:00|

Второй комментатор Пиз....ол от бога. Впору к петросяну идти.

Гость|19.01.2019 15:01|

Второй сам вьебся

Имя: Гость
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