19.01.2019 | 13:39

21-летняя пензячка, работающая администратором гостиницы, стала жертвой афериста, обладающего специфическим чувством юмора.

Девушке, находившейся на рабочем месте, позвонил незнакомец. Он попросил забронировать два номера и перевести ему 7 500 рублей, которые пообещал отдать сразу после приезда в гостиницу.

Сотрудница гостиницы была уверена в том, что разговаривает с солидным клиентом, поэтому выполнила его просьбу. Как только деньги ушли с ее счета, ей пришло СМС: «Я сижу в тюрьме, и вас обманули».

Пензячка обратилась в полицию, проводится проверка.

Это уже не первый случай, когда под видом солидных клиентов аферисты обманывают представителей гостиничного бизнеса.

Так, администратор базы отдыха в Шемышейском районе перевел 41 тысячу рублей, думая, что оплачивает продукты и алкоголь для «культурного отдыха» гостей, которые компенсируют ему расходы.

Директор пензенского гостиничного комплекса поверил, что в его отеле поселятся высокопоставленные сотрудники Роспотребнадзора, и перевел за якобы заказанные для них продукты 27 тысяч рублей.

«Ни в коем случае не доверяйте информации, поступающей из непроверенных источников. Не переводите денег незнакомым лицам!» - в очередной раз обращается к жителям Сурского края пресс-служба УМВД России по Пензенской области.