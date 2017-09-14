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Криминал | Аферист выманил у директора пензенского отеля 27 тысяч рублей

14.09.2017|09:26
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Руководитель гостиничного комплекса, расположенного в Пензе на федеральной трассе М5 «Урал», попался на удочку телефонного афериста.

Директору отеля на мобильный аппарат позвонил незнакомец, который представился сотрудником Роспотребнадзора и попросил забронировать два номера для прибывающего в Пензу руководства, а также купить для высоких гостей продукты, пообещав компенсировать затраты.

Через некоторое время «сотрудник Роспотребнадзора» перезвонил и сказал, что сам заказал продукты, их надо лишь оплатить.

По указанию директора сотрудник гостиницы перечислил на счет номера сотовой связи 27 тысяч рублей. После этого выяснилось, что никакие высокие гости не приезжают, а номер, с которого звонил «заказчик», оказался отключен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Напомним: аналогичный случай произошел в Заречном. Мошенник заказал в кафе банкет, представившись сотрудником местного органа власти, и попросил выставить на стол дорогой коньяк, которого в точке общепита не было. Затем аферист сообщил, что сам нашел в продаже необходимое спиртное и нужно лишь оплатить его и забрать из магазина. Таким образом он выманил 14 тысяч рублей.

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Гость|14.09.2017 09:44|

penzainform.ru писал(a):

По указанию директора сотрудник гостиницы перечислил на счет номера сотовой связи 27 тысяч рублей.
penzainform.ru писал(a):
налогичный случай произошел в Заречном. Мошенник заказал в кафе банкет, представившись сотрудником местного органа власти, и попросил выставить на стол дорогой коньяк, которого в точке общепита не было. Затем аферист сообщил, что сам нашел в продаже необходимое спиртное и нужно лишь оплатить его и забрать из магазина. Таким образом он выманил 14 тысяч рублей.
Мошенник теперь берет в 2 раза больше)))

Гость|14.09.2017 10:03|

И среди директоров лохи есть .

Имя: Гость
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