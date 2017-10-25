25.10.2017 | 10:13

Администратор базы отдыха, расположенной в Шемышейском районе, стала жертвой телефонного мошенника.

Мужчина, позвонивший руководителю организации, заявил, что желает арендовать несколько домиков. Он также попросил закупить для культурного отдыха продукты и алкоголь в шемышейском магазине и перечислить в счет оплаты за эти товары 41 тысячу рублей.

При этом «клиент» указал счет, на который администратор перевела деньги, и пообещал вернуть средства при личной встрече.

Когда же сотрудники турбазы приехали за продуктами, выяснилось, что никаких договоренностей по доставке продуктов не заключалось и денег на счет магазина не поступало.

Администратор базы обратилась в полицию. Как выяснилось, она знала о подобных способах мошенничества, но аферист был настолько убедителен, что женщина поверила ему.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аналогичные преступления уже регистрировались правоохранительными органами. Так, директор пензенского гостиничного комплекса поверил, что в его отеле поселятся высокопоставленные сотрудники Роспотребнадзора и перевел за якобы заказанные для них продукты 27 тысяч рублей.

А в Заречном мошенник под видом сотрудника местного органа власти попросил владельца кафе оплатить заказанный им для банкета коньяк и забрать покупку из магазина. Таким образом он выманил 14 тысяч рублей.