26.10.2017 | 10:47

В среду, 25 октября, Первомайский районный суд Пензы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Вениамина Бочкарева.

Документ подал в суд следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области. В ходатайстве предлагалось заключить бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» под стражу.

Вениамин Бочкарев, племянник экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей. Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов, находившихся на участках в зоне строительства путепровода через Суру.

Как сообщает пресс-служба Первомайского райсуда, Вениамин Бочкарев возражал против рассмотрения ходатайства без своего адвоката Вячеслава Феоктистова. Поэтому решение отложено до 27 октября.