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Криминал | Суд отложил решение об избрании меры пресечения В. Бочкареву до 27 октября

26.10.2017|10:47
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В среду, 25 октября, Первомайский районный суд Пензы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Вениамина Бочкарева.

Документ подал в суд следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области. В ходатайстве предлагалось заключить бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» под стражу.

Вениамин Бочкарев, племянник экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей. Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов, находившихся на участках в зоне строительства путепровода через Суру.

Как сообщает пресс-служба Первомайского райсуда, Вениамин Бочкарев возражал против рассмотрения ходатайства без своего адвоката Вячеслава Феоктистова. Поэтому решение отложено до 27 октября.

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Гость|26.10.2017 10:57|

само собой отложил, надо чтобы Веня доложил

Гость|26.10.2017 10:57|

Опозорил память о Василии Кузьмиче так опозорил. В тюрьму. И фамилию пусть поменяет.

Гость|26.10.2017 11:14|

Ну вот, уже начал делиться ... половину отдаст, получит условку или меньше—меньшего на поселении.

Гость|26.10.2017 11:16|

Начнёт отдавать сразу кому надо-уйдёт на домашний арест, дали пару дней подумать. В пятницу узнаем, поделился или нет.

Гость|26.10.2017 11:17|

это что ж теперь? Съезды с моста БУХЛО достроят???

Гость|26.10.2017 11:20|

Всю область обобрали до нитки ... и продолжают наглейшим образом воровать делясь с теми кто должен это пресекать, всё сгнило в этой деревне.

Гость|26.10.2017 11:26|

Гость писал(a):

26.10.2017 10:57|

Опозорил память о Василии Кузьмиче так опозорил. В тюрьму. И фамилию пусть поменяет.

В тюрьму. Фамилию менять не надо, дочка Бочкарева засветилась со школьными завтраками. Всё равно все уж знают.

Гость|26.10.2017 11:39|

Ужас! Он и при переселении людей из домов при строительстве путепровода отметился! А некоторые люди без жилья остались. Кто-то почти под мостом так и живёт.

Гость|26.10.2017 11:49|

Гость писал(a):

Начнёт отдавать сразу кому надо-уйдёт на домашний арест, дали пару дней подумать. В пятницу узнаем, поделился или нет.
А мы, пензенцы, будем следить за этим делом. Столько людей пострадало! Пусть только попробуют перед выборами вынести несправедливое решение!

Имя: Гость
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