В понедельник, 16 октября, в Пензе сотрудники полиции задержали руководителя строительной компании по подозрению в хищении денежных средств, поступивших от граждан по договорам участия в долевом строительстве.
6 сентября было возбуждено уголовное дело по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 13 октября деяние было переквалифицировано в мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Проведен ряд обысков, изъята финансовая документация, которая сейчас изучается.
«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2013 по 2017 год строительная организация заключила 358 договоров участия в долевом строительстве и привлекла денежные средства в сумме более 693 млн рублей.
Первоначальный срок сдачи объекта планировался на III квартал 2016 года, впоследствии его неоднократно переносили. Дом до сих пор не сдан. Строительные, монтажные и отделочные работы не ведутся.
«Расследование находится на личном контроле начальника областного управления МВД генерал-майора полиции Юрия Рузляева. Кроме того, принимаются меры для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
9 октября в администрации Пензы прошла встреча с дольщиками, пострадавшими от деятельности ЗАО «Декор-Трейд», которое является застройщиком дома в микрорайоне № 4 «Среда» в Сосновке. Чиновники объяснили дольщикам, что оптимальным выходом является подача иска в суд для получения страховой премии в размере средств, внесенных по договорам.
Цирк в Пензе закроют на реконструкцию до 2013 года
07.04.2011 22:22 Новости - Строительство
Пензенский государственный цирк закроется на масштабную реконструкцию 17 апреля в Международный день цирка, сообщил директор учреждения Владимир Голубев.
От старого здания цирка в Пензе останется только часть фундамента, рассказали агентству в цирке. На его месте на территории в один гектар появится основная арена большего размера, оснащенная современной аппаратурой, репетиционный манеж, кафе, помещения для животных, гостиница.
По информации официального сайта правительства Пензенской области, федеральный бюджет выделил на новое здание цирка 600 миллионов рублей. Новый цирк откроется в 2013 году к 350-летнему юбилею города.