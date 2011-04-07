17.10.2017 | 10:48

В понедельник, 16 октября, в Пензе сотрудники полиции задержали руководителя строительной компании по подозрению в хищении денежных средств, поступивших от граждан по договорам участия в долевом строительстве.

6 сентября было возбуждено уголовное дело по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 13 октября деяние было переквалифицировано в мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Проведен ряд обысков, изъята финансовая документация, которая сейчас изучается.

«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2013 по 2017 год строительная организация заключила 358 договоров участия в долевом строительстве и привлекла денежные средства в сумме более 693 млн рублей.

Первоначальный срок сдачи объекта планировался на III квартал 2016 года, впоследствии его неоднократно переносили. Дом до сих пор не сдан. Строительные, монтажные и отделочные работы не ведутся.

«Расследование находится на личном контроле начальника областного управления МВД генерал-майора полиции Юрия Рузляева. Кроме того, принимаются меры для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

9 октября в администрации Пензы прошла встреча с дольщиками, пострадавшими от деятельности ЗАО «Декор-Трейд», которое является застройщиком дома в микрорайоне № 4 «Среда» в Сосновке. Чиновники объяснили дольщикам, что оптимальным выходом является подача иска в суд для получения страховой премии в размере средств, внесенных по договорам.