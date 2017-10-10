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Общество | В Пензе дольщикам предложили обратиться в страховую компанию

10.10.2017|15:48
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В администрацию Пензы пригласили участников долевого строительства жилого комплекса «Маяковский». Там говорили об опасениях, рисках и возможных путях решения проблемы. Более чем 300 потенциальным собственникам квартир предложили обратиться с исковым заявлением к страховой компании.

Основание есть - это просрочка сдачи объекта недвижимости. Его должны были завершить еще в ноябре 2016-го. Что касается процедуры банкротства, то она займет намного больше времени.

«Мы рассчитываем на положительный исход. И в случае отрицательного (ответа - Прим.ред.) он будет обжалован», - отметила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

На встрече выяснилось, что страховые полисы есть не у всех дольщиков.

«Когда договор долевого участия регистрируется в регпалате, полис входит в пакет документов, которые предъявляются застройщиком. Если у вас нет его на руках, мы как контролирующие органы будем запрашивать их в Росреестре», - сообщила Инна Левченко.

Интересовал дольщиков и недавно принятый закон о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действия и бездействия застройщиков.

«Он основан на том, чтобы инвестор, пришедший решить эту проблему, был наделен земельным участком, чтобы он мог по вашим расходам построить жилье», - пояснил мэр Виктор Кувайцев.

Формированием таких участков сейчас и занимается муниципалитет. Земля инвестору должна быть предложена без торгов и в короткие сроки.

«Механизм заложен такой: вам предоставляется помещение, которое вы покупали изначально, или при наличии аналогичной свободной квартиры у застройщика - другое жилье в готовом доме», - уточнила Инна Левченко.

Для того чтобы скоординировать действия пострадавших пензенцев, чиновники предложили создать рабочую группу. С активистами, представляющими интересы всех участников долевого строительства, будут сотрудничать юристы.

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Гость|10.10.2017 18:36|

А Вдонон типа не при делах?

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