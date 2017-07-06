06.07.2017 | 13:54

Следственный комитет России отказался закрывать уголовное дело в отношении бывшего мэра Пензы, а затем советника губернатора области Александра Пашкова, который обвиняется в присвоении 97 млн рублей, принадлежащих ГК «Ростех».

По сообщению РБК, адвокат Пашкова, настаивающий на невиновности подопечного, подал ходатайство о прекращении дела. Однако следователь регионального СУ СК России его отклонил.

Напомним: в ноябре прошлого года управление завершило расследование в отношении Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова и направило уголовное дело прокурору Пензенской области для утверждения обвинительного заключения.

Пашков и Богунов в зависимости от роли каждого обвинялись в подстрекательстве к присвоению, присвоении чужого имущества и мошенничестве при строительстве перинатального центра.

Однако дело было возвращено для производства дополнительного следствия. Представители регионального СУ СК РФ обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, там жалобу оставили без удовлетворения.

6 февраля 2017 года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова сообщила, что дело возвратилось в следственный орган для устранения нарушений.

19 апреля стало известно, что экс-мэру предъявили окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемые завершили ознакомление с материалами дела после доследствия.

С декабря 2015 года Александр Пашков находился под арестом. С конца ноября 2016-го он, в соответствии с решением Первомайского районного суда Пензы, выпущен на свободу.