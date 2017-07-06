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Криминал | Ходатайство о прекращении дела Александра Пашкова отклонили

06.07.2017|13:54
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Следственный комитет России отказался закрывать уголовное дело в отношении бывшего мэра Пензы, а затем советника губернатора области Александра Пашкова, который обвиняется в присвоении 97 млн рублей, принадлежащих ГК «Ростех».

По сообщению РБК, адвокат Пашкова, настаивающий на невиновности подопечного, подал ходатайство о прекращении дела. Однако следователь регионального СУ СК России его отклонил.

Напомним: в ноябре прошлого года управление завершило расследование в отношении Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова и направило уголовное дело прокурору Пензенской области для утверждения обвинительного заключения.

Пашков и Богунов в зависимости от роли каждого обвинялись в подстрекательстве к присвоению, присвоении чужого имущества и мошенничестве при строительстве перинатального центра.

Однако дело было возвращено для производства дополнительного следствия. Представители регионального СУ СК РФ обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, там жалобу оставили без удовлетворения.

6 февраля 2017 года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова сообщила, что дело возвратилось в следственный орган для устранения нарушений.

19 апреля стало известно, что экс-мэру предъявили окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемые завершили ознакомление с материалами дела после доследствия.

С декабря 2015 года Александр Пашков находился под арестом. С конца ноября 2016-го он, в соответствии с решением Первомайского районного суда Пензы, выпущен на свободу.

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Гость|06.07.2017 14:40|

Ждут истечения срока давности? Отделается занесением в список коррупционеров?

Гость|06.07.2017 14:57|

...вор должен сидеть в тюрьме ...

Гость|06.07.2017 15:02|

penzainform.ru писал(a):

в отношении бывшего мэра Пензы, а затем советника губернатора области Александра Пашкова
Правильно писать в отношении бывшего мэра, а затем бывшего зека, вышедшего по Удо и став помощником губера вновь совершил преступление.

Гость|06.07.2017 15:04|

Гость писал(a):

Ждут истечения срока давности?
Да там срок давности больше 10.

Гость|06.07.2017 15:04|

Да оставили бы его уже в покое,нормальный мужик,другие вон больше воруют и ничего,в порядке вещей.

Гость|06.07.2017 15:07|

Гость писал(a):

Да оставили бы его уже в покое,нормальный мужик
8 годочков дадут и отстанут. Но не хочет Санька на зону ой как не хочет

Гость|06.07.2017 15:22|

баландером был ранее вот и нет желания.

Гость|06.07.2017 16:12|

Из пустого в порожнее... Замучились с обвинениями. Нашли козла отпущения. А может ещё кто-то есть, но только он более значимый и его трогать нельзя?

Гость|06.07.2017 16:31|

Гость писал(a):

А может ещё кто-то есть, но только он более значимый и его трогать нельзя?
это понятно любому дураку

Гость|06.07.2017 16:38|

конечно Пашков в одиночку воровал, остальные конечно были ни при делах...

где цирк? где перинатальный? где ливневки? опять Пашков спер?!

Гость|06.07.2017 16:44|

Гость писал(a):

конечно Пашков в одиночку воровал
А где ты увидел про одиночку? Пашков и Бегунов написано.

Гость|06.07.2017 16:46|

Гость писал(a):

где перинатальный?
У Пашкова и Бегунов спроси

Гость|06.07.2017 17:48|

Не ну что докапались до Пашкова, все же так работают, вся вертикаль так сказать. Своих же щемят

Гость|06.07.2017 18:21|

Из пустого в порожнее... Замучились с обвинениями. Нашли козла отпущения. А может ещё кто-то есть, но только он более значимый и его трогать нельзя?

Ну почему, если только из могилы поднять и "потрогать"...

Гость|06.07.2017 18:38|

Сажать суку сажать . Можно просто кирпич на голову .

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