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Криминал | Экс-мэру Пензы Александру Пашкову предъявили окончательное обвинение

19.04.2017|14:18
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В Пензе бывшему мэру города Александру Пашкову предъявлено окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в региональном следственном управлении СК РФ в среду, 19 апреля.

Следующим этапом станет ознакомление обвиняемой стороны с материалами дела.

«После этого оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд», - добавили в управлении.

Напомним: региональное следственное управление СК РФ завершило расследование и направило уголовное дело прокурору Пензенской области для утверждения обвинительного заключения в отношении Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова.

Пашков и Богунов в зависимости от роли каждого обвинялись в подстрекательстве к присвоению, присвоении чужого имущества и мошенничестве при строительстве перинатального центра.

Однако дело было возвращено для производства дополнительного следствия.

Представители регионального СУ СК РФ обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, там оставили жалобу без удовлетворения.

6 февраля этого года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова сообщила, что дело возвратилось в следственный орган для устранения нарушений.

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Гость|19.04.2017 15:08|

А Шурик-то хоть в РФ?

Гость|19.04.2017 15:13|

Да,в Пензе

Гость|19.04.2017 15:25|

Скорей в суд, пока не истек срок давности.

Гость|19.04.2017 15:30|

Гость писал(a):

Гость|19.04.2017 15:25|

Скорей в суд, пока не истек срок давности.

А ты заинтересуй материально.

Гость|19.04.2017 15:32|

Такими темпами как раз до очередной амнистии дотянут или до окончания срока привлечения к уголовной ответственности. Вот только перинатального центра мы еще долго не увидим! деньги уже снова украли

Гость|19.04.2017 15:46|

penzainform.ru писал(a):

от роли каждого обвинялись в подстрекательстве к присвоению, присвоении чужого имущества
Сами не присваивали?

Гость|19.04.2017 15:47|

мне его не жалко

Гость|19.04.2017 15:50|

Этого фраера жизнь походу ничему не научила, опять обосрался...

Гость|19.04.2017 16:10|

Что-то надоело, как мошенник - так обязательно "бывший" мэр города! А когда был "действующим", не знал никто или не хотел знать, али не поделился?

Гость|19.04.2017 16:17|

Какая отвратительная рожа, джентльмен удачи.

Гость|19.04.2017 16:23|

Гость писал(a):

А ты заинтересуй материально.
В честь чего??? Жуликов не заинтересовываю

Имя: Гость
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