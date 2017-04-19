19.04.2017 | 14:18

В Пензе бывшему мэру города Александру Пашкову предъявлено окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в региональном следственном управлении СК РФ в среду, 19 апреля.

Следующим этапом станет ознакомление обвиняемой стороны с материалами дела.

«После этого оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд», - добавили в управлении.

Напомним: региональное следственное управление СК РФ завершило расследование и направило уголовное дело прокурору Пензенской области для утверждения обвинительного заключения в отношении Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова.

Пашков и Богунов в зависимости от роли каждого обвинялись в подстрекательстве к присвоению, присвоении чужого имущества и мошенничестве при строительстве перинатального центра.

Однако дело было возвращено для производства дополнительного следствия.

Представители регионального СУ СК РФ обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, там оставили жалобу без удовлетворения.

6 февраля этого года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова сообщила, что дело возвратилось в следственный орган для устранения нарушений.