30.12.2016 | 13:51

Генеральная прокуратура РФ оставила без удовлетворения жалобу Следственного управления СКР по Пензенской области по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего советника губернатора на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова.

Напомним: Пашков и Богунов в зависимости от роли каждого обвиняются в подстрекательстве к присвоению чужого имущества, мошенничестве и присвоении.

Региональное СУ СК РФ завершило расследование и направило уголовное дело прокурору Пензенской области для утверждения обвинительного заключения, однако оно было возвращено для производства дополнительного следствия. Представители регионального СУ СК РФ обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, но их не поддержали.

Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

«В ближайшее время уголовное дело будет принято следователем к производству. В рамках дополнительного расследования указания прокуратуры будут исполнены в полном объеме», - заверили в региональном СУ СК РФ.

Претензии прокуратуры вызвало то, что предъявленное Пашкову и Богунову обвинение связано исключительно с хищением денежных средств у ООО «ЦСК «Сигма».

«При этом правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве перинатального центра и действий должностных лиц в материалах дела не дана, точный размер ущерба не установлен», - констатировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После доследования уголовное дело будет вновь направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

В настоящее время Александр Пашков, проведший под арестом почти год, находится на свободе. Соответствующее решение принял в конце ноября Первомайский районный суд Пензы.