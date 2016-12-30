Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|30 дек 2016|14:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  64.40 $ 61.26 — курс продажи

  63.50 $ 60.32 — курс покупки

  64.40  |  $  61.26
 

Криминал | Генпрокуратура одобрила возвращение дела Пашкова на доследование

30.12.2016|13:51
Печать

Генеральная прокуратура РФ оставила без удовлетворения жалобу Следственного управления СКР по Пензенской области по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего советника губернатора на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова.

Напомним: Пашков и Богунов в зависимости от роли каждого обвиняются в подстрекательстве к присвоению чужого имущества, мошенничестве и присвоении.

Региональное СУ СК РФ завершило расследование и направило уголовное дело прокурору Пензенской области для утверждения обвинительного заключения, однако оно было возвращено для производства дополнительного следствия. Представители регионального СУ СК РФ обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, но их не поддержали.

Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

«В ближайшее время уголовное дело будет принято следователем к производству. В рамках дополнительного расследования указания прокуратуры будут исполнены в полном объеме», - заверили в региональном СУ СК РФ.

Претензии прокуратуры вызвало то, что предъявленное Пашкову и Богунову обвинение связано исключительно с хищением денежных средств у ООО «ЦСК «Сигма».

«При этом правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве перинатального центра и действий должностных лиц в материалах дела не дана, точный размер ущерба не установлен», - констатировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После доследования уголовное дело будет вновь направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

В настоящее время Александр Пашков, проведший под арестом почти год, находится на свободе. Соответствующее решение принял в конце ноября Первомайский районный суд Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|30.12.2016 13:59|

хитрая рожа

Гость|30.12.2016 14:10|

А сразу нельзя было как положено расследовать?

Гость|30.12.2016 14:14|

Явно тянут с судом до истечения срока давности. Кто крышует рецидивиста?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!