13.01.2017 | 11:53

Суд вынес приговор техническому директору ОАО «Атмис-сахар», который признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью работника (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Соблюдение требований охраны труда на предприятии входило в должностные обязанности подсудимого.

«Вследствие их грубого нарушения слесарь-ремонтник предприятия, спустившийся по указанию подсудимого внутрь распределителя первого продукта для производства ремонтных работ, при их выполнении из-за открывшейся пневматической заслонки на переливной трубе и подачи горячего жидкого утфеля получил ожог 2-3-й степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей (общей площадью 31%)», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд учел мнение потерпевшего и наличие смягчающих обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 рублей.

«Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», - добавила Светлана Артамонова.

Напомним: 13 декабря на предприятии ОАО «Атмис-сахар», расположенном в Каменке, произошел еще один несчастный случай. 40-летний сотрудник французской компании находился там по служебным вопросам. При запуске конвейера рука мужчины попала в приводной барабан ленточного транспортера, и ее оторвало.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного той же ч. 1 ст. 143 УК РФ.