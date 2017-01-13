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Криминал | Осужден сельчанин, хранивший 27 кг марихуаны для «прикорма рыбы»

13.01.2017|11:37
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Суд признал 53-летнего жителя села Кильмаевка Иссинского района виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Напомним: с конца 1990-х годов до октября 2015-го сельчанин собирал неподалеку от своего подворья дикорастущую коноплю и получал марихуану, которую хранил в металлических бидонах в сарае. Во время обыска полицейские изъяли пять емкостей, в которых находилось 27 кг марихуаны.

Подсудимый полностью признал свою вину. По его словам, он использовал коноплю для прикорма на рыбалке.

«Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданин подал апелляционную жалобу, однако коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|13.01.2017 12:24|

Ну прощай рыбонька моя!)

Гость|13.01.2017 12:45|

Подонок я то думаю че клева нет

Гость|13.01.2017 12:57|

penzainform.ru писал(a):

«Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданин подал апелляционную жалобу, однако коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения»,
да россия мать-кто то ворует миллиардами,кто то убивает и всем пох-а тут тюрьма

Гость|13.01.2017 13:04|

а он наркотой торгует!!твоих детей травит!!

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