13.01.2017 | 11:37

Суд признал 53-летнего жителя села Кильмаевка Иссинского района виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Напомним: с конца 1990-х годов до октября 2015-го сельчанин собирал неподалеку от своего подворья дикорастущую коноплю и получал марихуану, которую хранил в металлических бидонах в сарае. Во время обыска полицейские изъяли пять емкостей, в которых находилось 27 кг марихуаны.

Подсудимый полностью признал свою вину. По его словам, он использовал коноплю для прикорма на рыбалке.

«Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданин подал апелляционную жалобу, однако коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.