22.12.2016 | 15:36

После доследственной проверки сотрудники пензенского СУ СК РФ приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту травмирования иностранного гражданина на предприятии в Каменке.

Напомним: трагедия произошла 13 декабря в ОАО «Атмис-сахар». При запуске конвейера рука 40-летнего сотрудника французской компании попала в приводной барабан ленточного транспортера, и ее оторвало.

Мужчина был доставлен в местную больницу, а затем в Пензу. 17 декабря пострадавшего планировалось перевезти в Москву, однако рейс не состоялся: бизнес-джет вылетел из столичного аэропорта Домодедово, но 53-летний командир экипажа почувствовал недомогание.

Бригада медиков, находившаяся на борту, попыталась реанимировать пилота, но спустя 25 минут у него остановилось сердце. Врачи ничем не смогли ему помочь.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», пострадавшего француза впоследствии все же забрали в столицу.

По факту инцидента на производстве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия: назначено проведение экспертиз, изучается изъятая документация, регламентирующая правила техники безопасности на предприятии», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.