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Криминал | В Каменке ищут виновных в инциденте с оторванной на сахзаводе рукой

22.12.2016|15:36
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После доследственной проверки сотрудники пензенского СУ СК РФ приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту травмирования иностранного гражданина на предприятии в Каменке.

Напомним: трагедия произошла 13 декабря в ОАО «Атмис-сахар». При запуске конвейера рука 40-летнего сотрудника французской компании попала в приводной барабан ленточного транспортера, и ее оторвало.

Мужчина был доставлен в местную больницу, а затем в Пензу. 17 декабря пострадавшего планировалось перевезти в Москву, однако рейс не состоялся: бизнес-джет вылетел из столичного аэропорта Домодедово, но 53-летний командир экипажа почувствовал недомогание.

Бригада медиков, находившаяся на борту, попыталась реанимировать пилота, но спустя 25 минут у него остановилось сердце. Врачи ничем не смогли ему помочь.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», пострадавшего француза впоследствии все же забрали в столицу.

По факту инцидента на производстве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия: назначено проведение экспертиз, изучается изъятая документация, регламентирующая правила техники безопасности на предприятии», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

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Гость|22.12.2016 16:03|

Руку могли в Пензе пришить. Но решили в Москве нажиться на французе. Бог-то всё видит...

Гость|22.12.2016 16:53|

penzainform.ru писал(a):

При запуске конвейера рука 40-летнего сотрудника французской компании попала в приводной барабан ленточного транспортера, и ее оторвало.
Она не просто попала, в прежних описаниях события он сам подтолкнул транспортёр, и в этот момент механизм придя в движение оторвал руку. Кто виноват? Извечный вопрос. Что делать? Конечно лажа вышла с имиджем.

Гость|22.12.2016 16:54|

Теперь требуется найти стрелочника.

Гость|22.12.2016 16:57|

Обама виноват, он лично отрывал. Я сам видел!

Гость|22.12.2016 17:41|

За оторванную руку девочке в Мокшане на должностное лицо наложили штраф 50 тыс и все. Посмотрим. как с французом это прокатит.

Гость|22.12.2016 17:44|

Гость писал(a):

Она не просто попала, в прежних описаниях события он сам подтолкнул транспортёр, и в этот момент механизм придя в движение оторвал руку.
А интересно, во Франции такое же отношение к ТБ и охране труда? Или такая методика подталкивания транспортера предназначается для колониальных производств? И просто демонстрация прошла не удачно?

Гость|22.12.2016 17:45|

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Гость|22.12.2016 21:28|

penzainform.ru писал(a):

По сведениям ИА «ПензаИнформ», пострадавшего француза впоследствии все же забрали в столицу.
Так летчика все же оживили,и он таки долетел до буртассии?

Имя: Гость
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