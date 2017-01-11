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Криминал | Задержанная в Пензе карманница призналась еще в одной краже

11.01.2017|11:15
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Пензенские полицейские раскрыли еще одно преступление, совершенное 26-летней карманницей из Воронежской области. На этот раз ее добычей стали 18 тысяч рублей.

Потерпевшая, 34-летняя пензячка, обратилась в отдел полиции № 2 и рассказала, что у нее пропал кошелек, когда она шла по улице Гагарина от детского сада к автобусной остановке. Как выяснили стражи порядка, эта кража также стала делом рук воронежской гастролерши.

Напомним: ранее в правоохранительные органы обратилась 42-летняя женщина, у которой на остановке на проспекте Строителей из сумки украли мобильный телефон. Затем жертвой преступления стала 39-летняя пензячка, ожидавшая автобус на проспекте Строителей: у нее исчез кошелек с 18 тысячами рублей и банковской картой. А у 26-летней жительницы областного центра на проспекте Победы пропал кошелек с 27 тысячами рублей.

«Подозреваемая призналась, что похищенное потратила на личные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.01.2017 11:27|

Ее там пытают чтоль?)

Гость|11.01.2017 12:29|

Наверно она одна совершила более половины всех краж. И полиции удобно-не отходя от кассы новые раскрытия, и журналистам-по 1 карманнице целый вагон новостей

Имя: Гость
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