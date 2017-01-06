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Криминал | Жительницу Пензы обокрали на остановке общественного транспорта

06.01.2017|14:05
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39-летняя жительница Пензы обратилась в городской отдел полиции № 2 и заявила о краже. На остановке общественного транспорта на проспекте Строителей у нее из кармана куртки похитили кошелек с 18 тысячами рублей и банковской картой.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 26-летней жительницы Воронежской области, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Подозреваемая призналась в содеянном. Выяснилось, что деньги женщина успела потратить на личные нужды.

По факту кражи проводится проверка.

Напомним: ранее в полицию Пензы за помощью обратилась 42-летняя женщина, у которой также на остановке на проспекте Строителей из сумки украли телефон. В преступлении созналась 26-летняя жительница Воронежской области.

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