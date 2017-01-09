09.01.2017 | 09:14

Еще один эпизод преступной деятельности 26-летней жительницы Воронежской области раскрыли пензенские полицейские.

Напомним: ранее судимая женщина подозревается в карманных кражах. Так, в полицию обратилась 42-летняя женщина, у которой на остановке на проспекте Строителей из сумки украли мобильный телефон. Затем жертвой преступления стала 39-летняя пензячка, ожидавшая автобус на проспекте Строителей: у нее исчез кошелек с 18 тысячами рублей и банковской картой.

Сотрудники полиции также провели проверку по заявлению 26-летней жительницы областного центра. Вечером на проспекте Победы у нее пропал кошелек, в котором находились 27 тысяч рублей.

«Установлено, что ранее задержанная гражданка также причастна к данному преступлению. Она призналась, что похитила кошелек из сумки девушки на остановке «Океан». По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.