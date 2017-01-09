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Криминал | Воронежская карманница созналась в краже еще одного кошелька в Пензе

09.01.2017|09:14
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Еще один эпизод преступной деятельности 26-летней жительницы Воронежской области раскрыли пензенские полицейские.

Напомним: ранее судимая женщина подозревается в карманных кражах. Так, в полицию обратилась 42-летняя женщина, у которой на остановке на проспекте Строителей из сумки украли мобильный телефон. Затем жертвой преступления стала 39-летняя пензячка, ожидавшая автобус на проспекте Строителей: у нее исчез кошелек с 18 тысячами рублей и банковской картой.

Сотрудники полиции также провели проверку по заявлению 26-летней жительницы областного центра. Вечером на проспекте Победы у нее пропал кошелек, в котором находились 27 тысяч рублей.

«Установлено, что ранее задержанная гражданка также причастна к данному преступлению. Она призналась, что похитила кошелек из сумки девушки на остановке «Океан». По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|09.01.2017 09:38|

penzainform.ru писал(a):

Еще один эпизод преступной деятельности 26-летней жительницы Воронежской области раскрыли пензенские полицейские.
Человек исполнил призыв к САМОЗАНЯТОСТИ, а его в тюрьму. Вот и займись бизнесом

Гость|09.01.2017 09:48|

Кошелек кошелек какой кошелек?

Имя: Гость
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