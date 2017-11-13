13.11.2017 | 13:49

Пензенцы продолжают возмущаться неуважительным отношением водителей к пешеходам. В понедельник, 13 ноября, борец за справедливость Алефтина Серова прислала очередную серию фотофактов нарушений правил парковки на улице Кулакова, 1.

В назидание нерадивым водителям 10 ноября в 14:00 она сфотографировала автомобили с госномерами: о242ао58, о696рв58, е791ве58, е560тк73, р454нн58, р234мт58, о502уа58.

Женщина уже неоднократно обращалась в рубрику «Автохамы», чтобы рассказать о творящемся здесь безобразии и наказать автолюбителей, превративших пешеходную дорожку в стоянку.

«Это какой-то кошмар. Носятся машины, там же бросают их. Пройти с коляской страшно: не собьют - так из лужи после дождя обрызгают. А зимой все еще хуже: приходится в сугробы прыгать, чтобы не сбили», - написала в первый раз Алефтина.

Через некоторое время пензячка заметила, что водители стали реже занимать территорию около дома. По ее словам, инспекторы несколько раз приезжали на место и штрафовали нарушителей.

«Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД стали чаще следить за соблюдением правил возле Кулакова, 1, нарушители порой продолжают там парковаться», - написала Алефтина в этот раз.

Но горожанка отметила, что теперь они изменили свое поведение: «Если раньше почти все въезжали на пешеходную дорожку с улицы Ставского и она была вся равномерно заставлена, то теперь многие проезжают через двор и въезжают через арку под домом, а машины оставляют за магазином «Атак».

По мнению Алефтины, инспекторам необходимо учесть это на будущее.