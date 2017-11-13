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Автохамы | На ул. Кулакова водители, паркующиеся не по правилам, изменили тактику

13.11.2017|13:49
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Пензенцы продолжают возмущаться неуважительным отношением водителей к пешеходам. В понедельник, 13 ноября, борец за справедливость Алефтина Серова прислала очередную серию фотофактов нарушений правил парковки на улице Кулакова, 1.

В назидание нерадивым водителям 10 ноября в 14:00 она сфотографировала автомобили с госномерами: о242ао58, о696рв58, е791ве58, е560тк73, р454нн58, р234мт58, о502уа58.

Женщина уже неоднократно обращалась в рубрику «Автохамы», чтобы рассказать о творящемся здесь безобразии и наказать автолюбителей, превративших пешеходную дорожку в стоянку.

«Это какой-то кошмар. Носятся машины, там же бросают их. Пройти с коляской страшно: не собьют - так из лужи после дождя обрызгают. А зимой все еще хуже: приходится в сугробы прыгать, чтобы не сбили», - написала в первый раз Алефтина.

Через некоторое время пензячка заметила, что водители стали реже занимать территорию около дома. По ее словам, инспекторы несколько раз приезжали на место и штрафовали нарушителей.

«Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД стали чаще следить за соблюдением правил возле Кулакова, 1, нарушители порой продолжают там парковаться», - написала Алефтина в этот раз.

Но горожанка отметила, что теперь они изменили свое поведение: «Если раньше почти все въезжали на пешеходную дорожку с улицы Ставского и она была вся равномерно заставлена, то теперь многие проезжают через двор и въезжают через арку под домом, а машины оставляют за магазином «Атак».

По мнению Алефтины, инспекторам необходимо учесть это на будущее.

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Гость|13.11.2017 14:16|

Плевать я на нее хотел с Советской площади.

Гость|13.11.2017 14:21|

Все номера блатные

Гость|13.11.2017 14:23|

Номера купили, а на продукты только из Атака хватает!

Гость|13.11.2017 14:25|

Гость писал(a):

Все номера блатные
е791ве58 - в чем блат?

Гость|13.11.2017 14:26|

а стоянку нормальную сделать не судьба?

Гость|13.11.2017 14:27|

И внизу всё зането, даже напротив входа вдоль, где стоянка для инвалидов!

Гость|13.11.2017 14:34|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы продолжают возмущаться неуважительным отношением водителей к пешеходам.
Это не водители а скоты.

АвтоНарушитель|13.11.2017 14:37|

АлеВтина дождётся,что уберут там знак пешеходная дорожка,а поставят-Р(парковка)!)))))уже добилась,что через двор начали ездить!

Гость|13.11.2017 14:40|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 13 ноября, борец за справедливость Алефтина Серова прислала очередную серию фотофактов нарушений правил парковки на улице Кулакова, 1.
На первом фото видна злополучная арка. Две машины это ещё цветочки. В арку ставят по 4 машины. Ну чтобы скорая зимой наверняка не проехала наикратчайшим путём. Люди умирают и рождаются. А автомобиль благо материальное и особо ценное. Его можно бросать где угодно коль в квартиру не заехать на железном коне.

Гость|13.11.2017 14:41|

АвтоНарушитель писал(a):

АлеВтина дождётся,что уберут там знак пешеходная дорожка,а поставят-Р(парковка)!)))))
Ты чтоль уберёшь чунгисхан буртаский? Почухай мне тут ещё.

Гость|13.11.2017 14:48|

АвтоНарушитель писал(a):

уже добилась,что через двор начали ездить!
Я открою тайну. На фото с аркой в конце можно увидеть двор и нагло припаркованные там два автомобиля нищебродов. Это капля в море. Если пройти таки арку и войти в пешеходную зону (знак над аркой) то там будут десятки автомобилей. В пешеходной зоне у подъездов. Никто не начинал там ездить. Там продолжают ездить и парковаться у подъездов игнорируя знак пешеходной зоны. Масштабы колоссальные.

АвтоНарушитель|13.11.2017 14:50|

Ты чтоль уберёшь чунгисхан буртаский? Почухай мне тут ещё

А ты тот самый её сосед,ласкающий её нижепупие?)

Гость|13.11.2017 14:50|

penzainform.ru писал(a):

В назидание нерадивым водителям 10 ноября в 14:00 она сфотографировала автомобили с госномерами: о242ао58, о696рв58, е791ве58, е560тк73, р454нн58, р234мт58, о502уа58.
На скалах надо выбить эти номера. Чтобы потомки помнили.

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