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Автохамы | Водители стали реже занимать пешеходную дорожку на Кулакова, 1

08.11.2017|17:32
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В среду, 8 ноября, в рубрику «Автохамы» поступила очередная партия фотографий от жительницы Пензы Алефтины Серовой.

Накануне женщина, борющаяся за права пешеходов в зоне около дома № 1 на улице Кулакова, сделала несколько снимков, на которых запечатлены транспортные средства, припаркованные на пешеходной дорожке. Их госномера: м580хо163, о696рв58.

«Машин однозначно стало меньше, чем было несколько недель назад. По словам соседей, вчера днем снова приезжала машина ДПС и штрафовали нарушителей», - написала Алефтина.

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АвтоНарушитель|08.11.2017 17:47|

Вчера вечером на Пионерской стоял экипаж,но штрафовал явно не тех,кто припаркован на пешеходной дорожке!

Гость|08.11.2017 17:58|

Молодец,Алефтина! Результат есть. Пешеходы довольны. Отучайте автохамло парковаться где попало.

Гость|08.11.2017 17:59|

Восстанавливается моя Вера в гИбдд!!!

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