08.11.2017 | 17:32

В среду, 8 ноября, в рубрику «Автохамы» поступила очередная партия фотографий от жительницы Пензы Алефтины Серовой.

Накануне женщина, борющаяся за права пешеходов в зоне около дома № 1 на улице Кулакова, сделала несколько снимков, на которых запечатлены транспортные средства, припаркованные на пешеходной дорожке. Их госномера: м580хо163, о696рв58.

«Машин однозначно стало меньше, чем было несколько недель назад. По словам соседей, вчера днем снова приезжала машина ДПС и штрафовали нарушителей», - написала Алефтина.