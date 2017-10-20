23.10.2017 | 16:01

В понедельник, 23 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от пешехода из областного центра.

Горожанка возмущена поведением водителей, проезжающих или останавливающихся на пешеходной дорожке у дома № 1 на улице Кулакова, и сделала фото припаркованной там Кia Rio (о718му58).

«Сфотографировано сегодня, в 14:45. Но там так постоянно. На пешеходной дорожке какой-то кошмар. Носятся машины, там же бросают их. Пройти с коляской страшно: не собьют - так из лужи после дождя обрызгают», - написала женщина.

По ее словам, водители настолько наглые, что сигналят сзади, если им пешеходы на дорожке мешают ехать. «А зимой все еще хуже: приходится в сугробы прыгать, чтобы не сбили», - заключила пензячка.