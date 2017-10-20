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Автохамы | Пешеходы возмущены хамским поведением водителей на ул. Кулакова

23.10.2017|16:01
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В понедельник, 23 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от пешехода из областного центра.

Горожанка возмущена поведением водителей, проезжающих или останавливающихся на пешеходной дорожке у дома № 1 на улице Кулакова, и сделала фото припаркованной там Кia Rio (о718му58).

«Сфотографировано сегодня, в 14:45. Но там так постоянно. На пешеходной дорожке какой-то кошмар. Носятся машины, там же бросают их. Пройти с коляской страшно: не собьют - так из лужи после дождя обрызгают», - написала женщина.

По ее словам, водители настолько наглые, что сигналят сзади, если им пешеходы на дорожке мешают ехать. «А зимой все еще хуже: приходится в сугробы прыгать, чтобы не сбили», - заключила пензячка.

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Гость|23.10.2017 16:36|

там беспредел реальный. и про зиму очень точно подмечено: прочистят узкий проход для людей а там хамло всякое ездит и приходится в снег лезть.

Гость|23.10.2017 16:47|

Комент к 20.10.2017|На ул. Плеханова пешеходы не смогли пройти по тротуару из-за Chevrolet Niva

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|20.10.2017 12:39|

Кулакова, 1 где ФМС там пешеходная зона. Иди снимай все авто

Совпадение, не думаю....

Гость|23.10.2017 16:49|

Стуко-ко-кочи, стуко-ко-кочи! Кукареку!!!

Гость|23.10.2017 16:51|

Гость писал(a):

Стуко-ко-кочи, стуко-ко-кочи! Кукареку!!!
Болван. Я там живу. Постоянно чуть не сбивают. А давай к нам? Адреналин гарантируется.

Гость|23.10.2017 16:59|

Надо ещё во двор зайти. Там бывает прямо у подъезда ставят свои машины. Бывает открыл дверь подъезда и тебя сразу посылают! Проезду достопочтенным хамам видите ли мешаем. Бывает в арках паркуют свои колымаги. Знак пешеходной зоны все игнорируют. А если скорой надо зимой через арку заехать. Она ведь не поедет по подъёму смерти. Там всё во льду будет.

Гость|23.10.2017 17:00|

Гвоздей ржавых кривых набросайте на дорожку - уроды перестанут ездить.

Гость|23.10.2017 17:02|

Гость писал(a):

Гвоздей ржавых кривых набросайте на дорожку - уроды перестанут ездить.
Совсем что ли двинулись? Там люди ходят - а если себе ногу кто проткнет?

Нужно чтобы эвакуатор приезжал раз в день и увозил.

Гость|23.10.2017 17:04|

Гость писал(a):

Кукареку!!!
И че ты раскукарекался, больной что ли?

Гость|23.10.2017 17:05|

Гость писал(a):

Нужно чтобы эвакуатор приезжал раз в день и увозил.
По неизвестной причине посылать эвакуатор на Кулакова 1 - трусят.

Гость|23.10.2017 17:06|

Гость писал(a):

Совпадение, не думаю....
Конечно не совпадение - люди видят, что могут что-то делать, и делают. Я вот почитал, тоже теперь фотографировать буду и отсылать в гаи.

Гость|23.10.2017 17:07|

Машина хорошая но номера не крутые . Хозяйка молодец

Гость|23.10.2017 17:08|

Гость писал(a):

По неизвестной причине посылать эвакуатор на Кулакова 1 - трусят.
Если я не ошибаюсь, эвакуация с пешеходных дорожек не предусмотрена в КоАП (предусмотрено для тротуаров). Но даже если просто штрафовать будут каждый день - уже хорошо будет.

Гость|23.10.2017 17:10|

Гость писал(a):

Хозяйка молодец
Сергеем зовут "хозяку".

Гость|23.10.2017 17:11|

Гость писал(a):

Стуко-ко-кочи, стуко-ко-кочи! Кукареку!!!
Петушок погромче пой

Разбуди меня с зарёй .

Имя: Гость
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