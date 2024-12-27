Стало известно, за сколько можно продать банковскую карту

27.12.2024 | 11:25

В Банке России заявили о росте количества банковских карт, которые используются в теневом бизнесе.

Около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов. Это примерно 10 млн россиян, привели данные в ЦБ.

Часть из таких банковских карт становятся дропперскими. Их стоимость на черном рынке доходит до 30-40 тысяч рублей. Хотя еще несколько лет назад не превышала 6 тысяч рублей, отметил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

По его словам, причиной роста стоимости стала деятельность Центробанка. ЦБ их быстро выявляет, а банки блокируют, поэтому мошенники меняют карты тысячами в день.

Представитель ЦБ напомнил, что граждане, предоставляющие оформленные на себя банковские карты посторонним лицам, рискуют не только репутацией, но и могут получить реальный уголовный срок.