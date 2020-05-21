Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|09:59
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Общество

В Пензенской области прожиточный минимум вырос на 38 руб.

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В Пензенской области установлена величина прожиточного минимума за Ι квартал 2020 года. Соответствующее постановление подписал в среду, 20 мая, губернатор Иван Белозерцев.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале регионального правительства, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 9 217 руб. Для трудоспособных граждан - 9 962 руб., для пенсионеров - 7 697 руб., для детей - 9 500 руб.

В IV квартале 2019 года суммы составляли соответственно: 9 179 (то есть на 38 руб. меньше), 9 953 (на 9 руб. меньше), 7 629 (на 68 руб. меньше) и 9 420 (на 80 руб. меньше).

Стоимость потребительской корзины в среднем на душу населения выросла с 8 582 до 8 619 руб. Предполагается, что на продукты питания должно тратиться не менее 4 174 руб., на непродовольственные товары - как минимум 2 212 руб., а на услуги - от 2 233 руб.

На расходы по обязательным платежам и сборам отвели в среднем по 598 руб. на душу населения (или по 1 099 руб. с каждого трудоспособного гражданина).

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Счастье привалило!

Гость||

Гуляй,рванина!!!

Гость||

Дорогой И.А. Вашими заботами Пензенцы стали жить бохгаче!!!

Гость||

На расходы по обязательным платежам и сборам отвели в среднем по 598 руб. на душу населения,,,,,,,,А за квартиру семья из 3-з человек платит 4,5 тыс.руб..Это не входит в рассчет?))

Гость||

Достойно))))

Гость||

И это копеечное существование , в нефте-газовой стране, с лесом, углем, золотом, алмазами.

Гость||

Насмешили, уж не позорились бы

Гость||

И лекарства в эти рассчёты не входят

Гость||

ЯПЛАКАЛЪ!

Гость||

Иди ещё поплачЬ, там оценят ..и прибавят ещё 3копейки ..

Гость||

как раз в один конец до кладбища)))

Гость||

это вряд ли...

Имя: Гость
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