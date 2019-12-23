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Общество | Во дворах СГ «Рисан» пройдут новогодние праздники

23.12.2019|16:12
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Строительная группа «Рисан» с большой ответственностью относится к тому, как после сдачи комплекса домов организован досуг его жителей. Компания поддерживает традиции добрососедства и поэтому часто проводит разнообразные мероприятия.

«Праздники - интересная задумка. У меня ребенок посещает их практически всегда, когда позволяет время и погода, участвует в конкурсах, делаем фотографии», - отметил Дмитрий Тормосин из ЖК «Ближняя Веселовка».

Дмитрий пояснил, что перед Новым годом и Рождеством его семья также планирует принять участие в развлекательных мероприятиях во дворе.

По его словам, торжества проводят, как правило, тогда, когда дети на каникулах или выходных, а значит, вопрос организации их досуга особенно актуален.

В честь предстоящих новогодних праздников управляющая компания традиционно готовит развлекательные программы для маленьких жителей шести комплексов: «Три тополя», «Триумф», «Олимп», «Новые сады», «Фаворит» и «Ближняя Веселовка».

30 декабря программа будет называться «Встречаем Новый год с главными героями». Дед Мороз и Снегурочка проведут с детьми интересные игры на свежем воздухе, а диджей сопроводит действо зажигательной музыкой. У ребят будет дополнительная возможность познакомиться и подружиться.

В этом году в программе появится развлечение, которое пока в новинку в России и только набирает популярность. Для детей приготовили пиньяты - большие игрушки со сладостями внутри, которые нужно разбить палкой с завязанными глазами.

6 января ребят встретят аниматоры в образах Снеговика, Олененка или Зайчонка и ростовые куклы.

Таким образом, новогодние праздники в каждом дворе будут организованы дважды. Подробности размещены на сайте жилых комплексов.

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