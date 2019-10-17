17.10.2019 | 09:35

Жилой комплекс «Ближняя Веселовка» сочетает в себе возможности жить в тихом месте со свежим воздухом, без шумных магистралей и большого количества людей, и в то же время вести активную городскую жизнь.

Строительство ведется в экологически чистом районе города. При этом на автомобиле можно добраться до центра города за 10 минут, а остановки общественного транспорта расположены прямо на территории комплекса.

Строительная группа «Рисан» объявляет о старте продаж квартир в новом десятиэтажном доме, расположенном в середине жилого комплекса.

Продуманные планировки позволят новоселам использовать с пользой каждый квадратный метр. В квартирах имеются просторные лоджии с энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами на окнах и балконной двери. Входные стальные двери с двумя замками защитят от несанкционированного вскрытия. На окнах установлены блокирующие замки, гарантирующие безопасность жизни и здоровья детей.

Квартиры сдаются с черновой отделкой, включающей стяжку полов и штукатурку стен, и максимально готовы к косметическому ремонту.

Внутри «Ближней Веселовки» размещается уютный и просторный двор с детскими площадками, имеющими антитравматическое покрытие. Современная спортивная площадка позволит летом играть в футбол, а зимой в хоккей.

Посмотреть квартиры можно на сайте http://risan-veselovka.ru/.