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Общество | «Ближняя Веселовка» сочетает близость к центру Пензы с экологичностью

17.10.2019|09:35
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Жилой комплекс «Ближняя Веселовка» сочетает в себе возможности жить в тихом месте со свежим воздухом, без шумных магистралей и большого количества людей, и в то же время вести активную городскую жизнь.

Строительство ведется в экологически чистом районе города. При этом на автомобиле можно добраться до центра города за 10 минут, а остановки общественного транспорта расположены прямо на территории комплекса.

Строительная группа «Рисан» объявляет о старте продаж квартир в новом десятиэтажном доме, расположенном в середине жилого комплекса.

Продуманные планировки позволят новоселам использовать с пользой каждый квадратный метр. В квартирах имеются просторные лоджии с энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами на окнах и балконной двери. Входные стальные двери с двумя замками защитят от несанкционированного вскрытия. На окнах установлены блокирующие замки, гарантирующие безопасность жизни и здоровья детей.

Квартиры сдаются с черновой отделкой, включающей стяжку полов и штукатурку стен, и максимально готовы к косметическому ремонту.

Внутри «Ближней Веселовки» размещается уютный и просторный двор с детскими площадками, имеющими антитравматическое покрытие. Современная спортивная площадка позволит летом играть в футбол, а зимой в хоккей.

Посмотреть квартиры можно на сайте http://risan-veselovka.ru/.

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