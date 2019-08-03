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Общество | ЖК «Фаворит» признали всероссийским стандартом благоустройства территории

03.08.2019|10:02
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Опыт СГ «Рисан» в области комплексного освоения и благоустройства территорий приехала перенимать строительная делегация из Саратова.

Ландшафтный двор в жилом комплексе «Фаворит» признали одним из лучших объектов в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Он был предложен председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в качестве всероссийского стандарта по благоустройству придомовых территорий.

После заявления Вячеслава Володина Пензу посетили представили администрации и строительных компаний Саратовской области. Для них была проведена экскурсия по двору жилого комплекса «Фаворит», во время которой управляющий директор СГ «Рисан» Сергей Лисовол поделился с коллегами передовым опытом по благоустройству придомовых территорий и рассказал о том, как сделать территорию жилого комплекса максимально комфортной для жизни.

Представители делегации высоко оценили благоустройство двора ЖК «Фаворит» с площадками для фитнеса, тренажерами и отдельными трассами для велосипедов и роликов. И, по словам депутата Госдумы Николая Панкова, пензенский опыт обязательно будут перенимать саратовские застройщики.

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