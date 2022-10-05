Мобилизованный пензенец скончался во время занятий на полигоне

05.10.2022 | 13:35

В Пензе скончался местный житель, призванный в рамках частичной мобилизации.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ» из официального источника, во время учебных занятий на полигоне у мужчины случился сердечный приступ. Ему был 41 год.

По данным из открытых источников, у пензенца осталась дочь.

Частичная мобилизация была объявлена Президентом РФ 21 сентября.

В настоящее время у призванных проходит боевое слаживание. После этого мобилизованных ждет отправка в места, обозначенные Министерством обороны РФ.