Мобилизованный пензенец скончался во время занятий на полигоне

В Пензе скончался местный житель, призванный в рамках частичной мобилизации.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ» из официального источника, во время учебных занятий на полигоне у мужчины случился сердечный приступ. Ему был 41 год.
По данным из открытых источников, у пензенца осталась дочь.
Частичная мобилизация была объявлена Президентом РФ 21 сентября.
В настоящее время у призванных проходит боевое слаживание. После этого мобилизованных ждет отправка в места, обозначенные Министерством обороны РФ.
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