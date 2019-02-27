27.02.2019 | 18:43

В «Дизель-Арене» состоится большой спортивный праздник: сборная российских артистов вновь выйдет на лед и сыграет в хоккей с командой Пензенской области.

Противостоять сурской дружине будут народный артист России Андрей Соколов, режиссер и сценарист Алексей Талызин, актеры Владимир Шевельков, Алексей Дмитриев, Владислав Шкляев, Александр Морозов и многие другие.

Возглавит пензенскую команду, как и прежде, губернатор Иван Белозерцев.

«Показать вообще всем пензенцам, что люди, которые работают в структурах власти, в бизнесе, люди творческие, актеры постоянно занимаются здоровьем, постоянно находятся в форме благодаря занятиям хоккеем», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Противостоять команде артистов (сокращенно - «КомАр») предстоит не только членам областного правительства. В составе сборной - ветераны спорта, чиновники и общественные деятели. Организаторы говорят: это будет не просто хоккейный матч, а скорее праздничное спортивное шоу с участием звезд.

«Мы планируем, что они выйдут перед матчем, будут фотосессия и автограф-сессия, обязательно планируем творческие встречи», - добавил Григорий Кабельский.

Вход бесплатный. Матч состоится в пятницу, 1 марта, в 17:00.