Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 фев 2019|20:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  65.76
 

Спорт | Команда Пензенской области сыграет в хоккей с российскими артистами

27.02.2019|18:43
Печать

В «Дизель-Арене» состоится большой спортивный праздник: сборная российских артистов вновь выйдет на лед и сыграет в хоккей с командой Пензенской области.

Противостоять сурской дружине будут народный артист России Андрей Соколов, режиссер и сценарист Алексей Талызин, актеры Владимир Шевельков, Алексей Дмитриев, Владислав Шкляев, Александр Морозов и многие другие.

Возглавит пензенскую команду, как и прежде, губернатор Иван Белозерцев.

«Показать вообще всем пензенцам, что люди, которые работают в структурах власти, в бизнесе, люди творческие, актеры постоянно занимаются здоровьем, постоянно находятся в форме благодаря занятиям хоккеем», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Противостоять команде артистов (сокращенно - «КомАр») предстоит не только членам областного правительства. В составе сборной - ветераны спорта, чиновники и общественные деятели. Организаторы говорят: это будет не просто хоккейный матч, а скорее праздничное спортивное шоу с участием звезд.

«Мы планируем, что они выйдут перед матчем, будут фотосессия и автограф-сессия, обязательно планируем творческие встречи», - добавил Григорий Кабельский.

Вход бесплатный. Матч состоится в пятницу, 1 марта, в 17:00.

0
0
0
0
 
Гость|27.02.2019 19:06|

Кто оплачивает артистам проезд,гостиницу,питание???

Гость|27.02.2019 19:30|

Гость писал(a):

27.02.2019 19:06|

Кто оплачивает артистам проезд,гостиницу,питание???

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, естественно.

Гость|27.02.2019 19:34|

Откуда деньги, Зин?! Может детишкам больным пожертвовать было бы больше пользы? Всё равно до царской ночной ХЛ не дотягивает. Сплошное обезьянничание.

Гость|27.02.2019 19:41|

Гость писал(a):

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, естественно.
Можно артистам,можно на храмик. А дети? Какие ещё дети?

Гость|27.02.2019 20:02|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ТАКОЕ ШОУ НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ,ПРИМЕРНО ДВА-ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.ОТКУДА У НИЩЕГО РЕГИОНА ЛИШНИХ ДВА-ТРИ МИЛЛИОНА?ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ НАПРИМЕР, МОЖНО БЫЛО БЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЫШУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ№64,ЧТО НА БОРОДИНА НАХОДИТСЯ.У ПРЕСТУПНИКОВ,ЧТО ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ, НА ЭТО ЖЕ ДЕНЕГ НЕТ.ЗАМЕТЬТЕ,НА НАШИХ ДЕТЕЙ У НИХ НЕТ, НАШИХ ЖЕ ДЕНЕГ.А НА ХОББИ ЗА НАШ СЧЁТ С ПРИГЛАШЕНИЕМ АРТИСТОВ ЕСТЬ.ГУЛЯЕТЕ,КОГДА ВОКРУГ НИЩЕТА РАЗРАСТАЕТСЯ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!