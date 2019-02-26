26.02.2019 | 16:02

Титулованный спортсмен Евгений Кузнецов, параллельным зачетом выступающий за Пензенскую область, отобрался на первые два этапа Мировой серии ФИНА по прыжкам в воду.

Решение было принято тренерским штабом по итогам Кубка России, проводившегося в Саранске с 28 января по 2 февраля.

«Первые два этапа пройдут с 27 февраля по 4 марта в городе Сагамихара (Япония) и с 5 по 10 марта в Пекине (Китай)», - уточнили в Центре спортивной подготовки Пензенского региона.

31 января Евгений Кузнецов в паре с Ильей Захаровым стал победителем Кубка России по прыжкам в воду. Они показали лучший результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, опередив ближайших соперников на 5,55 балла.

Перед этим на трехметровом трамплине в индивидуальной программе Кузнецов завоевал серебро.