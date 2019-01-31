Титулованные атлеты Илья Захаров и Евгений Кузнецов, представляющие Центр спортивной подготовки Пензенской области, добились успехов на первых крупных соревнованиях в 2019 году.
«На стартовавшем в Саранске Кубке России по прыжкам в воду Захаров стал чемпионом на трехметровом трамплине в индивидуальной программе, у Кузнецова серебро», - сообщили в ЦСП ПО.
Воспитанницы центра Алина Арефьева и Полина Саекова в синхронных прыжках с вышки завоевали бронзовые медали.
Кубок страны проводится с 28 января по 2 февраля во Дворце водных видов спорта Саранска. ОТ ЦСП ПО в нем принимают участие также Игорь Мялин, Даниил Белов и Александра Бибикина.