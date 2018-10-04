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Спорт | «Дизель» потерпел поражение от воскресенского «Химика»

04.10.2018|08:43
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В среду, 3 октября, пензенский хоккейный клуб «Дизель» завершил домашнюю серию поражением от воскресенского «Химика».

Хозяева льда открыли счет уже на 30-й секунде встречи (ворота поразил Александр Тарасов), но на 13-й минуте гости восстановили равенство. На финише первого периода команды обменялись шайбами (в составе «Дизеля» отличился Никита Демин) и на перерыв ушли при счете 2:2.

«Второй отрезок предвещал продолжение игры в догонялки. И первыми вышли вперед сурские хоккеисты, реализовав большинство. Радость болельщиков оказалась недолгой, спустя тридцать две секунды воскресенцы восстановили равенство на табло», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

После перерыва «Химик» вырвался вперед. За шесть минут до конца третьего периода Виталий Люлько помог «Дизелю» вновь сравнять счет, однако под занавес встречи, оказавшись в меньшинстве, пензенцы пропустили. Итог - 5:4 в пользу хоккеистов из Воскресенска.

«Хороший хоккей. Много заброшенных шайб. При игре в атаке к ребятам вообще претензий нет, что касается защиты, грубейшие индивидуальные ошибки отдельных игроков приводят к такому результату», - прокомментировал матч главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Теперь пензенских хоккеистов ждет выездная серия. Она стартует 9 октября в Ижевске матчем против местной «Ижстали».

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Гость|04.10.2018 09:36|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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