04.10.2018 | 08:43

В среду, 3 октября, пензенский хоккейный клуб «Дизель» завершил домашнюю серию поражением от воскресенского «Химика».

Хозяева льда открыли счет уже на 30-й секунде встречи (ворота поразил Александр Тарасов), но на 13-й минуте гости восстановили равенство. На финише первого периода команды обменялись шайбами (в составе «Дизеля» отличился Никита Демин) и на перерыв ушли при счете 2:2.

«Второй отрезок предвещал продолжение игры в догонялки. И первыми вышли вперед сурские хоккеисты, реализовав большинство. Радость болельщиков оказалась недолгой, спустя тридцать две секунды воскресенцы восстановили равенство на табло», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

После перерыва «Химик» вырвался вперед. За шесть минут до конца третьего периода Виталий Люлько помог «Дизелю» вновь сравнять счет, однако под занавес встречи, оказавшись в меньшинстве, пензенцы пропустили. Итог - 5:4 в пользу хоккеистов из Воскресенска.

«Хороший хоккей. Много заброшенных шайб. При игре в атаке к ребятам вообще претензий нет, что касается защиты, грубейшие индивидуальные ошибки отдельных игроков приводят к такому результату», - прокомментировал матч главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Теперь пензенских хоккеистов ждет выездная серия. Она стартует 9 октября в Ижевске матчем против местной «Ижстали».