В среду, 3 октября, пензенский хоккейный клуб «Дизель» завершил домашнюю серию поражением от воскресенского «Химика».
Хозяева льда открыли счет уже на 30-й секунде встречи (ворота поразил Александр Тарасов), но на 13-й минуте гости восстановили равенство. На финише первого периода команды обменялись шайбами (в составе «Дизеля» отличился Никита Демин) и на перерыв ушли при счете 2:2.
«Второй отрезок предвещал продолжение игры в догонялки. И первыми вышли вперед сурские хоккеисты, реализовав большинство. Радость болельщиков оказалась недолгой, спустя тридцать две секунды воскресенцы восстановили равенство на табло», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».
После перерыва «Химик» вырвался вперед. За шесть минут до конца третьего периода Виталий Люлько помог «Дизелю» вновь сравнять счет, однако под занавес встречи, оказавшись в меньшинстве, пензенцы пропустили. Итог - 5:4 в пользу хоккеистов из Воскресенска.
«Хороший хоккей. Много заброшенных шайб. При игре в атаке к ребятам вообще претензий нет, что касается защиты, грубейшие индивидуальные ошибки отдельных игроков приводят к такому результату», - прокомментировал матч главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.
Теперь пензенских хоккеистов ждет выездная серия. Она стартует 9 октября в Ижевске матчем против местной «Ижстали».
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