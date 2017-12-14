Министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский стал единственным пензенцем, который принял участие в голосовании во время Олимпийского собрания Олимпийского комитета России, касающемся исторического события - участия национальной команды без государственного флага в зимних Играх в Южной Корее.
«Это решение было принято единогласно. Выступали многие известные спортсмены, тренеры», - рассказал министр.
В аналогичной ситуации российские олимпийцы уже оказывались в 1992 году, когда им пришлось выступать без национального гимна и флага. В СНГ, которое они представляли, такой государственной символики просто не существовало.
Сегодня многие, кто связан со спортом, неоднозначно восприняли такое решение.
«Моя душа, мое сердце плачут, потому что я - спортсменка и понимаю, сколько наши спортсмены вложили труда, здоровья, нервов», - поделилась экс-капитан ПМФК «Лагуна-УОР» Светлана Роговская.
«Пусть ребята хорошо выступят, не подведут, пусть отстоят честь нашей страны, хоть и под нейтральным флагом», - пожелал самбист Александр Канатчиков.
Что же касается молодого пензенского конькобежца Дениса Айрапетяна, серебряного призера чемпионата мира по шорт-треку, то на него возлагают большие надежды.
«У него все нормально. Главное, чтобы сейчас он не заболел и не получил травму. Он в национальной команде. Впервые наш спортсмен, пензенец, будет участвовать в зимних Олимпийских играх», - подчеркнул Григорий Кабельский.
"Денис Айрапетян выступит на Олимпиаде в составе национальной сборной"?????????????????
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Пензаинформ. вы с Луны свалились или опять пьяные???
На этой Олипиаде НЕ БУДЕТ национальной сборной России. Ау!!! Очнитесь. Об этом весь мир говорит