14.12.2017 | 18:27

Министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский стал единственным пензенцем, который принял участие в голосовании во время Олимпийского собрания Олимпийского комитета России, касающемся исторического события - участия национальной команды без государственного флага в зимних Играх в Южной Корее.

«Это решение было принято единогласно. Выступали многие известные спортсмены, тренеры», - рассказал министр.

В аналогичной ситуации российские олимпийцы уже оказывались в 1992 году, когда им пришлось выступать без национального гимна и флага. В СНГ, которое они представляли, такой государственной символики просто не существовало.

Сегодня многие, кто связан со спортом, неоднозначно восприняли такое решение.

«Моя душа, мое сердце плачут, потому что я - спортсменка и понимаю, сколько наши спортсмены вложили труда, здоровья, нервов», - поделилась экс-капитан ПМФК «Лагуна-УОР» Светлана Роговская.

«Пусть ребята хорошо выступят, не подведут, пусть отстоят честь нашей страны, хоть и под нейтральным флагом», - пожелал самбист Александр Канатчиков.

Что же касается молодого пензенского конькобежца Дениса Айрапетяна, серебряного призера чемпионата мира по шорт-треку, то на него возлагают большие надежды.

«У него все нормально. Главное, чтобы сейчас он не заболел и не получил травму. Он в национальной команде. Впервые наш спортсмен, пензенец, будет участвовать в зимних Олимпийских играх», - подчеркнул Григорий Кабельский.