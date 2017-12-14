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Спорт | Денис Айрапетян выступит на Олимпиаде в составе национальной команды

14.12.2017|18:27
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Министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский стал единственным пензенцем, который принял участие в голосовании во время Олимпийского собрания Олимпийского комитета России, касающемся исторического события - участия национальной команды без государственного флага в зимних Играх в Южной Корее.

«Это решение было принято единогласно. Выступали многие известные спортсмены, тренеры», - рассказал министр.

В аналогичной ситуации российские олимпийцы уже оказывались в 1992 году, когда им пришлось выступать без национального гимна и флага. В СНГ, которое они представляли, такой государственной символики просто не существовало.

Сегодня многие, кто связан со спортом, неоднозначно восприняли такое решение.

«Моя душа, мое сердце плачут, потому что я - спортсменка и понимаю, сколько наши спортсмены вложили труда, здоровья, нервов», - поделилась экс-капитан ПМФК «Лагуна-УОР» Светлана Роговская.

«Пусть ребята хорошо выступят, не подведут, пусть отстоят честь нашей страны, хоть и под нейтральным флагом», - пожелал самбист Александр Канатчиков.

Что же касается молодого пензенского конькобежца Дениса Айрапетяна, серебряного призера чемпионата мира по шорт-треку, то на него возлагают большие надежды.

«У него все нормально. Главное, чтобы сейчас он не заболел и не получил травму. Он в национальной команде. Впервые наш спортсмен, пензенец, будет участвовать в зимних Олимпийских играх», - подчеркнул Григорий Кабельский.

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Гость|14.12.2017 19:04|

"Денис Айрапетян выступит на Олимпиаде в составе национальной сборной"?????????????????

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Пензаинформ. вы с Луны свалились или опять пьяные???

На этой Олипиаде НЕ БУДЕТ национальной сборной России. Ау!!! Очнитесь. Об этом весь мир говорит

Гость|14.12.2017 19:09|

За свой счет пускай едут.

Гость|14.12.2017 19:14|

Он будет выступать сам за себя , а не за РОДИНУ!!!

Гость|14.12.2017 19:14|

Правильно денег нет говорят, а на олимпиаду едут. Потом опять им по бумеру подарят. Значит деньги есть , специально говорят ,что нет.

Гость|14.12.2017 19:39|

Денег нет, но флаг держите!

Гость|14.12.2017 22:47|

Дебилы нашего времени,пишите что нибудь по делу .тошнит от вас

Гость|15.12.2017 01:28|

Ну напрасно едут я думаю. Если МОК так по-беспределу дисквалифицировала целую сборную государства, то с чего ради к тем, которые поехали выступать под нейтральным флагом, отнесутся по-другому? Так же ни за хрен собачий обвинят в допинге и отберут медаль. Слышал(не знаю, правда или нет), но им даже не предоставят столовую, мол питайтесь, где хотите и за свой счет. Ну если только ради зарплаты ехать. Да и не каждый будет терпеть подобные унижения только из-за денег. Хотя смысл так говорить в наше время? Сейчас самих слов "честь" и "достоинство" стесняются, как маленького члена и деньги рулят.

Кстати если едут не от России, а сами по себе, то они должны понимать, что в случае какого-нить зехера, государство им помочь уже не сможет.

Гость|15.12.2017 01:48|

Пусть едут под флагом Пензенской губернии. На костюмах Росток картинка.

Гость|15.12.2017 01:58|

Гость писал(a):

Пусть едут под флагом Пензенской губернии. На костюмах Росток картинка.
Да пусть едут хоть под каким флагом. Они свой выбор сделали и им за него и ответ держать. Вряд ли они там себя как-то проявят. Им этого просто не дадут сделать.

Гость|15.12.2017 02:33|

Пусть едет на свои!

Гость|15.12.2017 02:42|

Да не поедет он на свои. Государство дало возможность им принимать самим такое решение и поездку оплатит.Поэтому и едет. Если бы им сказали:"Зарплаты не будет, но вам разрешат выступать под флагом России", то не поехал бы никто и даже собираться бы не пришлось 12 декабря.

Гость|15.12.2017 05:39|

Пусть едут в Гандурас .

Гость|15.12.2017 06:13|

Одним словом:ПАТРИОТЫ

Гость|15.12.2017 08:48|

ПОЖЕЛАЕМ ЛУЧШЕ УДАЧИ. ИМ И ТАК ХРЕНОВО.

Гость|15.12.2017 09:06|

Гость писал(a):

Гость|15.12.2017 06:13|

Одним словом:ПАТРИОТЫ

Гость|15.12.2017 08:48|

ПОЖЕЛАЕМ ЛУЧШЕ УДАЧИ. ИМ И ТАК ХРЕНОВО.

Флага нет, но вы там держитесь, удачи вам и всего хорошего !

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Имя: Гость
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