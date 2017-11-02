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Спорт | Пензенский «Дизель» расторг контракт с нападающим Романом Людучиным

02.11.2017|09:32
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В среду, 1 ноября, руководство пензенского «Дизеля» расторгло контракт с нападающим Романом Людучиным по соглашению сторон.

«Воспитанник пензенской хоккейной школы, ранее выступавший за московский «Спартак», нефтекамский «Нефтехимик», нижегородское «Торпедо» и «Югру» из Ханты-Мансийска, стал свободным агентом», - сообщили в пресс-службе клуба.

Контракт с 29-летним форвардом был подписан в конце августа, в апреле он принимал участие в весенних сборах «Дизеля».

«В составе пензенского клуба Роман Людучин успел провести 18 официальных матчей ВХЛ. На счету нападающего два гола и три результативные передачи», - уточнили в клубе.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|02.11.2017 09:52|

Жаль...

Гость|02.11.2017 10:08|

эх Рома доигрался

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