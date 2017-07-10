10.07.2017 | 13:15

Воспитанник пензенской школы хоккея Роман Людучин, с 2016 года выступавший за ханты-мансийскую «Югру», перешел в китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

В субботу, 8 июля, прошел первый полноценный тренировочный день команды в Швейцарии под руководством тренеров Матиаса Сарвелы, Майка Кинэна, Бобби Карпентера, Игоря Кравчука и Яакко Валкамы.

«Перед самым отъездом из Москвы к нам присоединился Роман Людучин - а где же еще должен был оказаться этот форвард, имеющий, как известно, китайские корни?» - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним: в апреле 29-летний нападающий принимал участие в весенних сборах пензенского «Дизеля». Когда хоккеистов «Югры» распустили, он обратился в родной клуб с просьбой помочь поддержать спортивную форму, и ему пошли навстречу.