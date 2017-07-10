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Спорт | Пензенский хоккеист будет играть за китайский клуб «Куньлунь Ред Стар»

10.07.2017|13:15
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Воспитанник пензенской школы хоккея Роман Людучин, с 2016 года выступавший за ханты-мансийскую «Югру», перешел в китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

В субботу, 8 июля, прошел первый полноценный тренировочный день команды в Швейцарии под руководством тренеров Матиаса Сарвелы, Майка Кинэна, Бобби Карпентера, Игоря Кравчука и Яакко Валкамы.

«Перед самым отъездом из Москвы к нам присоединился Роман Людучин - а где же еще должен был оказаться этот форвард, имеющий, как известно, китайские корни?» - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним: в апреле 29-летний нападающий принимал участие в весенних сборах пензенского «Дизеля». Когда хоккеистов «Югры» распустили, он обратился в родной клуб с просьбой помочь поддержать спортивную форму, и ему пошли навстречу.

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Гость|10.07.2017 13:30|

Лю Ду Чин?

Гость|10.07.2017 13:55|

Гость писал(a):

Лю Ду Чин?
Верно! У него папа-китаец. Если кто не знал.

Имя: Гость
Комментарий:

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