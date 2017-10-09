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Спорт | Пензенские регбисты заняли 10-е место во втором туре чемпионата России

09.10.2017|09:41
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Пензенская «Империя» неудачно выступила во втором туре чемпионата России по регби-7, который проходил в Москве 7 и 8 октября. Команда заняла десятое место.

В первый день тура пензенцы потерпели три поражения, во второй - четвертое. На этот раз «Империя» проиграла «Дружине» из Бердска - 0:26. Такой результат группового этапа позволил сурской дружине бороться лишь за 9-10 места турнира, где ее соперницей стала «Слава-Юность Москвы».

«Финал за 9-е место получился очень упорным. Никто не хотел проигрывать, и обе команды допускали большое количество ошибок», - сообщили в пресс-службе РК «Империя».

Счет в матче открыла «Империя», но во втором тайме «Слава - Юность Москвы» сумела отыграться. Итог - 14:5 в пользу москвичей.

Третий тур чемпионата России по регби-7 состоится 14-15 октября в Краснодаре.

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