09.10.2017 | 09:41

Пензенская «Империя» неудачно выступила во втором туре чемпионата России по регби-7, который проходил в Москве 7 и 8 октября. Команда заняла десятое место.

В первый день тура пензенцы потерпели три поражения, во второй - четвертое. На этот раз «Империя» проиграла «Дружине» из Бердска - 0:26. Такой результат группового этапа позволил сурской дружине бороться лишь за 9-10 места турнира, где ее соперницей стала «Слава-Юность Москвы».

«Финал за 9-е место получился очень упорным. Никто не хотел проигрывать, и обе команды допускали большое количество ошибок», - сообщили в пресс-службе РК «Империя».

Счет в матче открыла «Империя», но во втором тайме «Слава - Юность Москвы» сумела отыграться. Итог - 14:5 в пользу москвичей.

Третий тур чемпионата России по регби-7 состоится 14-15 октября в Краснодаре.