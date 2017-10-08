08.10.2017 | 12:28

Пензенская «Империя» потерпела три поражения в первый день второго тура чемпионата России по регби-7.

7 октября команда «ВВА-Подмосковье» обыграла пензенцев со счетом 31:5, «Слава-ЦСП» - 47:0, «РЦСП по ИВС» (Краснодар) - 43:0.

«На тур наша команда снова отправилась неоптимальным составом. Несколько игроков, которые выступают за «семерочный» состав, не смогли поехать в Москву по объективным причинам. Поэтому Андрею Бачурину пришлось перекраивать игру, что называется, на ходу, а команде - играть «с чистого листа», - пояснили в пресс-службе РК «Империя».

8 октября пензенцы встречаются с «Дружиной» из Бердска. Заключительный матч группового этапа определит, за какое место «Империя» будет бороться дальше.