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Спорт | Пензенскую «Империю» трижды разгромили на чемпионате России

08.10.2017|12:28
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Пензенская «Империя» потерпела три поражения в первый день второго тура чемпионата России по регби-7.

7 октября команда «ВВА-Подмосковье» обыграла пензенцев со счетом 31:5, «Слава-ЦСП» - 47:0, «РЦСП по ИВС» (Краснодар) - 43:0.

«На тур наша команда снова отправилась неоптимальным составом. Несколько игроков, которые выступают за «семерочный» состав, не смогли поехать в Москву по объективным причинам. Поэтому Андрею Бачурину пришлось перекраивать игру, что называется, на ходу, а команде - играть «с чистого листа», - пояснили в пресс-службе РК «Империя».

8 октября пензенцы встречаются с «Дружиной» из Бердска. Заключительный матч группового этапа определит, за какое место «Империя» будет бороться дальше.

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Гость|08.10.2017 12:36|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

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