04.10.2017 | 18:11

Не было бы счастья, да несчастье помогло - так сказал Григорий Кабельский о том, что Пенза станет одним из городов, жители которого смогут увидеть настоящий Кубок чемпионата мира по футболу - главную награду FIFA, сделанную из золота и зеленого малахита, весом в 6 142 грамма. Это произойдет благодаря туру, который охватит города России и зарубежья. А изначально столица Сурского края не входила в список.

«Мы воспользовались моментом: в Саранске не работает аэропорт, он на реконструкции, поэтому самолет приземлится в Пензе», - пояснил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В четверг, 5 октября, главную футбольную награду сначала увидят в здании правительства региона 250 избранных - футболисты, ветераны спорта, воспитанники различных секций. А потом Кубок отправится на набережную в Засечное.

«С 14:30 до 16:30 Кубок посетят воспитанники спортивных школ из Пензы, Заречного, Пензенского района и лучшие спортсмены общеобразовательных школ», - уточнил Григорий Кабельский.

После этого увидеть вблизи Кубок чемпионата мира смогут и другие жители области. Затем на машине главный футбольный трофей отправят в Саранск, а через два дня он вернется в Пензу, чтобы на самолете улететь в Ярославль.