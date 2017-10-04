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Спорт | Кубок ЧМ по футболу попадет в Пензу из-за ремонта в саранском аэропорту

04.10.2017|18:11
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Не было бы счастья, да несчастье помогло - так сказал Григорий Кабельский о том, что Пенза станет одним из городов, жители которого смогут увидеть настоящий Кубок чемпионата мира по футболу - главную награду FIFA, сделанную из золота и зеленого малахита, весом в 6 142 грамма. Это произойдет благодаря туру, который охватит города России и зарубежья. А изначально столица Сурского края не входила в список.

«Мы воспользовались моментом: в Саранске не работает аэропорт, он на реконструкции, поэтому самолет приземлится в Пензе», - пояснил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В четверг, 5 октября, главную футбольную награду сначала увидят в здании правительства региона 250 избранных - футболисты, ветераны спорта, воспитанники различных секций. А потом Кубок отправится на набережную в Засечное.

«С 14:30 до 16:30 Кубок посетят воспитанники спортивных школ из Пензы, Заречного, Пензенского района и лучшие спортсмены общеобразовательных школ», - уточнил Григорий Кабельский.

После этого увидеть вблизи Кубок чемпионата мира смогут и другие жители области. Затем на машине главный футбольный трофей отправят в Саранск, а через два дня он вернется в Пензу, чтобы на самолете улететь в Ярославль.

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Гость|04.10.2017 20:04|

penzainform.ru писал(a):

дним из городов, жители которого смогут увидеть настоящий Кубок чемпионата мира по футболу - главную награду FIFA, сделанную из золота и зеленого малахита, весом в 6 142 грамма.
Алалог мощей, можете даже поцеловать.

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