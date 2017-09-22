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Спорт | Пензенский «Дизелист» разгромил рыбинский «Полет» - 7:1

22.09.2017|09:11
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В четверг, 21 сентября, «Дизелист» в третьем матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги на домашнем льду разгромил команду «Полет» из Рыбинска со счетом 7:1.

«Пожалуй, гости хранили интригу только до середины первого периода. Даже несколько минут сумели сохранить равенство в счете. Все оставшееся время игры на площадке доминировали серебряные призеры прошлого сезона НМХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

22 сентября коллективы встретятся во второй раз.

Напомним: в стартовых матчах чемпионата подопечные Алексея Ваулина сражались с ярославским «Локо-Юниором». В первой игре победу одержали соперники, во второй - пензенцы.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|22.09.2017 09:26|

У них что («Полет» из Рыбинска) , на встречу только один вратарь приезжал ? Остальным типо было западло ?

Гость|22.09.2017 09:59|

Следующим будет омский газмяс!!!

Имя: Гость
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