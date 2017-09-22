22.09.2017 | 09:11

В четверг, 21 сентября, «Дизелист» в третьем матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги на домашнем льду разгромил команду «Полет» из Рыбинска со счетом 7:1.

«Пожалуй, гости хранили интригу только до середины первого периода. Даже несколько минут сумели сохранить равенство в счете. Все оставшееся время игры на площадке доминировали серебряные призеры прошлого сезона НМХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

22 сентября коллективы встретятся во второй раз.

Напомним: в стартовых матчах чемпионата подопечные Алексея Ваулина сражались с ярославским «Локо-Юниором». В первой игре победу одержали соперники, во второй - пензенцы.