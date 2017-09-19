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Спорт | «Дизелист» вырвал победу у ярославского «Локо-Юниора» - 4:3

19.09.2017|10:16
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В понедельник, 18 сентября, пензенский «Дизелист» одержал победу в повторной встрече с ярославским «Локо-Юниором». Накануне подопечные Алексея Ваулина проиграли со счетом 0:1.

«Автором первого гола в стартовавшем первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги стал Михаил Потапов», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Если в первом периоде голкиперы обеих команд не позволили зажечь красный свет за своими воротами, то вторая 20-минутка оказалась богатой на заброшенные шайбы. Пензенцы забили трижды, ярославцы - дважды.

В заключительном отрезке матча соперники обменялись шайбами еще раз. Окончательный счет игры - 4:3 в пользу «Дизелиста».

«Следующие матчи в Пензе состоятся 21 и 22 сентября. Очередным соперником пензенцев станет «Полет» из Рыбинска», - уточнили в пресс-службе клуба.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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