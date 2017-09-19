19.09.2017 | 10:16

В понедельник, 18 сентября, пензенский «Дизелист» одержал победу в повторной встрече с ярославским «Локо-Юниором». Накануне подопечные Алексея Ваулина проиграли со счетом 0:1.

«Автором первого гола в стартовавшем первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги стал Михаил Потапов», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Если в первом периоде голкиперы обеих команд не позволили зажечь красный свет за своими воротами, то вторая 20-минутка оказалась богатой на заброшенные шайбы. Пензенцы забили трижды, ярославцы - дважды.

В заключительном отрезке матча соперники обменялись шайбами еще раз. Окончательный счет игры - 4:3 в пользу «Дизелиста».

«Следующие матчи в Пензе состоятся 21 и 22 сентября. Очередным соперником пензенцев станет «Полет» из Рыбинска», - уточнили в пресс-службе клуба.