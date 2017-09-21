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Спорт | В Шемышейке пройдет легкоатлетическая эстафета на призы губернатора

21.09.2017|09:25
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В субботу, 23 сентября, в Шемышейке состоится областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области, посвященная Дню знаний. В спортивном мероприятии примут участие команды учебных заведений.

Эстафета состоит из 20 этапов. Общая протяженность маршрута составляет 7 км 250 м.

Парад участников и торжественное открытие эстафеты состоится в 12:00, старт - в 12:45.

В состав каждой команды входят 20 спортсменов: 10 юношей и 10 девушек. Участники эстафеты разделены на группы.

I группа - сборные смешанные команды районов области с численностью учеников 5-11-х классов в районе до 2 000 человек;

II группа - сборные смешанные команды районов области с численностью учащихся 5-11-х классов в районе свыше 2 000 человек;

III группа - смешанные команды школьников из Пензы, Заречного, Кузнецка;

IV группа - команды учреждений начального и среднего профессионального образования;

V группа - смешанные команды высших учебных заведений.

«В 2016 году осенняя эстафета проводилась в Иссе. Первая легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области состоялась в Пензе 2 мая 1999 года», - напоминает пресс-служба регионального министерства физкультуры и спорта.

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Гость|21.09.2017 10:04|

Может не надо, опасно все это в нижнем ломове вон провели-парень умер(

Гость|21.09.2017 10:24|

Ежегодное мероприятие, позволяющее показать весь цвет спортсменов района, проводилось и нужно проводить в будущем

Гость|21.09.2017 10:25|

Хорошиее мероприятие, при этом оздоровительного характера, главное не переусердствовать

Гость|21.09.2017 10:25|

Может не надо, опасно все это в нижнем ломове вон провели-парень умер(

А ещё самолеты падают, предлагаю запретить самолёты!

Гость|21.09.2017 10:26|

Всегда готовимся, очень для многих детей попасть в сборную района это честь!

Гость|21.09.2017 10:30|

Может не надо, опасно все это в нижнем ломове вон провели-парень умер(

А это уже вопрос к врачам, без справки о здоровье никто не допустит до эстафеты.так что данный случай не должен влиять на эстафету, тут нужно копать глубже

Гость|21.09.2017 10:31|

10 девчонок и 10 мальчишек будут боротьсяза право быть лучшими в области, это здорово

Гость|21.09.2017 10:32|

Хорошо что традиция проводить эстафету сохранилось, таких спортивных мероприятий можно проводить и побольше

Гость|21.09.2017 10:34|

Хорошиее мероприятие, при этом оздоровительного характера, главное не переусердствовать

Немного не соглашусь, это все таки больше спорт, чем физкультура. Но чтобы быть самым братством действительно надо заниматься собой и своим здоровьем

Гость|21.09.2017 10:37|

18 лет эстафете, отличная традиция! Можно попробовать добавить ещё и другие виды спорта, идею думаю поддержат

Имя: Гость
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