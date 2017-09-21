21.09.2017 | 09:25

В субботу, 23 сентября, в Шемышейке состоится областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области, посвященная Дню знаний. В спортивном мероприятии примут участие команды учебных заведений.

Эстафета состоит из 20 этапов. Общая протяженность маршрута составляет 7 км 250 м.

Парад участников и торжественное открытие эстафеты состоится в 12:00, старт - в 12:45.

В состав каждой команды входят 20 спортсменов: 10 юношей и 10 девушек. Участники эстафеты разделены на группы.

I группа - сборные смешанные команды районов области с численностью учеников 5-11-х классов в районе до 2 000 человек;

II группа - сборные смешанные команды районов области с численностью учащихся 5-11-х классов в районе свыше 2 000 человек;

III группа - смешанные команды школьников из Пензы, Заречного, Кузнецка;

IV группа - команды учреждений начального и среднего профессионального образования;

V группа - смешанные команды высших учебных заведений.

«В 2016 году осенняя эстафета проводилась в Иссе. Первая легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области состоялась в Пензе 2 мая 1999 года», - напоминает пресс-служба регионального министерства физкультуры и спорта.