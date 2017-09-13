В мэрии Пензы пообещали решить проблему с футбольным клубом «Зенит»

13.09.2017 | 13:04

В среду, 13 сентября, тренеры пензенского футбольного клуба «Зенит» пришли на личный прием к исполняющему обязанности главы администрации города Сергею Волкову.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, наставники обозначили ряд проблем, в том числе финансового характера.

Напомним: в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» «Зенит» потерпел семь разгромных поражений в восьми играх.

В конце августа главный тренер клуба Артем Куликов, контракт с которым был подписан в начале июля, объяснил серию неудачных матчей отсутствием зарплат и заявил, что команда брошена.

8 сентября в Москве, где была запланирована встреча с местным «Торпедо», основные игроки команды приехали на стадион, но в знак протеста отказались выходить на поле.

«В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики, моложе 21 года, а трое вообще дебютанты», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Пензенская молодежь не сумела противопоставить что-либо сильному сопернику и проиграла со счетом 0:9.

Озабоченные происходящим наставники обратились в мэрию, чтобы попытаться решить проблемы, препятствующие развитию клуба.

«В результате детального разговора сторон Сергей Волков взял данный вопрос на контроль, пообещал найти пути решения сложившейся ситуации», - резюмировали в пресс-службе мэрии.