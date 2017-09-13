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Общество | В мэрии Пензы пообещали решить проблему с футбольным клубом «Зенит»

13.09.2017|13:04
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В среду, 13 сентября, тренеры пензенского футбольного клуба «Зенит» пришли на личный прием к исполняющему обязанности главы администрации города Сергею Волкову.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, наставники обозначили ряд проблем, в том числе финансового характера.

Напомним: в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» «Зенит» потерпел семь разгромных поражений в восьми играх.

В конце августа главный тренер клуба Артем Куликов, контракт с которым был подписан в начале июля, объяснил серию неудачных матчей отсутствием зарплат и заявил, что команда брошена.

8 сентября в Москве, где была запланирована встреча с местным «Торпедо», основные игроки команды приехали на стадион, но в знак протеста отказались выходить на поле.

«В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики, моложе 21 года, а трое вообще дебютанты», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Пензенская молодежь не сумела противопоставить что-либо сильному сопернику и проиграла со счетом 0:9.

Озабоченные происходящим наставники обратились в мэрию, чтобы попытаться решить проблемы, препятствующие развитию клуба.

«В результате детального разговора сторон Сергей Волков взял данный вопрос на контроль, пообещал найти пути решения сложившейся ситуации», - резюмировали в пресс-службе мэрии.

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Гость|13.09.2017 13:43|

В мэрии Пензы пообещали решить проблему с футбольным клубом «Зенит»

Что,неужели наконец то разгонят,раз и навсегда!

Гость|13.09.2017 13:46|

А зачем к меру? Если вам должны, то суд. А если вы считаете, что должны, то продолжайте считать дальше.

Кстати, не выход на поле, это не выполнение трудовых обязательств - прогул.

Гость|13.09.2017 13:46|

Нет клуба нет проблем.

Это же элементарно.

Гость|13.09.2017 13:48|

penzainform.ru писал(a):

результате детального разговора сторон Сергей Волков взял
а где сегодня пахан?

Гость|13.09.2017 14:07|

Гость писал(a):

В мэрии Пензы пообещали решить проблему с футбольным клубом «Зенит»

Что,неужели наконец то разгонят,раз и навсегда!

Читаешь мои мысли

Гость|13.09.2017 14:30|

Куликова надо гнать . С его приходом зенит скатился в низ турнирной таблицы

Имя: Гость
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