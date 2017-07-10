10.07.2017 | 09:01

Голкипер пензенского «Дизеля» Петр Кочетков будет выступать за ХК «Сочи». Информация о достигнутом соглашении появилась на сайте клуба в субботу, 8 июля.

Согласно двустороннему контракту, который подписали с пензенцем, хоккеист сможет играть за «Сочи» на чемпионате КХЛ или представлять клуб в их молодежной команде на чемпионате МХЛ.

«При определенных условиях Петр Кочетков может вернуться в Пензу для усиления «Дизеля» в рамках партнерского договора между ХК «Сочи» и ХК «Дизель», - сообщили в пресс-службе сурского клуба.

Напомним: на днях сообщалось, что воспитанник пензенской школы хоккея Клим Костин подписал трехлетний контракт с американским клубом «Сент-Луис-Блюз», выступающим в НХЛ.