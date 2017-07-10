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Спорт | Вратарь Петр Кочетков покидает пензенский «Дизель»

10.07.2017|09:01
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Голкипер пензенского «Дизеля» Петр Кочетков будет выступать за ХК «Сочи». Информация о достигнутом соглашении появилась на сайте клуба в субботу, 8 июля.

Согласно двустороннему контракту, который подписали с пензенцем, хоккеист сможет играть за «Сочи» на чемпионате КХЛ или представлять клуб в их молодежной команде на чемпионате МХЛ.

«При определенных условиях Петр Кочетков может вернуться в Пензу для усиления «Дизеля» в рамках партнерского договора между ХК «Сочи» и ХК «Дизель», - сообщили в пресс-службе сурского клуба.

Напомним: на днях сообщалось, что воспитанник пензенской школы хоккея Клим Костин подписал трехлетний контракт с американским клубом «Сент-Луис-Блюз», выступающим в НХЛ.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|10.07.2017 09:29|

позор на веки этой каллокоманде

Гость|10.07.2017 09:54|

и тебе саратовский троль доброго утра!

Имя: Гость
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