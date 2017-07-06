06.07.2017 | 09:12

Воспитанник пензенской школы хоккея форвард Клим Костин подписал трехлетний контракт с американским клубом «Сент-Луис-Блюз», выступающим в НХЛ. Информация об этом появилась на официальном сайте детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

«Костин был выбран «Сент-Луисом» на прошедшем драфте НХЛ под 31-м номером. Он стал первым из россиян, который был выбран на драфте в 2017 году», - уточняется на сайте.

Драфт - это процедура выбора профессиональными командами игроков, не имеющих активного контракта ни с одной командой в лиге.

18-летний пензенский хоккеист имел договорные отношения с московским «Динамо». Контракт должен был действовать до весны 2019 года, но из-за задолженности по зарплате за три месяца Клим и еще 41 игрок клуба были признаны неограниченно свободными.

Напомним: в мае 2015 года еще один воспитанник пензенской школы хоккея заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Нападающий сборной России и «Салавата Юлаева» Антон Слепышев заключил соглашение с канадским клубом «Эдмонтон Ойлерз» на три года.