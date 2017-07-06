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Спорт | Пензенский хоккеист подписал контракт с американским клубом «Сент-Луис»

06.07.2017|09:12
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Воспитанник пензенской школы хоккея форвард Клим Костин подписал трехлетний контракт с американским клубом «Сент-Луис-Блюз», выступающим в НХЛ. Информация об этом появилась на официальном сайте детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

«Костин был выбран «Сент-Луисом» на прошедшем драфте НХЛ под 31-м номером. Он стал первым из россиян, который был выбран на драфте в 2017 году», - уточняется на сайте.

Драфт - это процедура выбора профессиональными командами игроков, не имеющих активного контракта ни с одной командой в лиге.

18-летний пензенский хоккеист имел договорные отношения с московским «Динамо». Контракт должен был действовать до весны 2019 года, но из-за задолженности по зарплате за три месяца Клим и еще 41 игрок клуба были признаны неограниченно свободными.

Напомним: в мае 2015 года еще один воспитанник пензенской школы хоккея заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Нападающий сборной России и «Салавата Юлаева» Антон Слепышев заключил соглашение с канадским клубом «Эдмонтон Ойлерз» на три года.

Источник — Фото с сайта ДЮСШОР по хоккею
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Гость|06.07.2017 09:39|

Ну всё.сент луис теперь загнётся как и дизель.упадёт на самое дно

Гость|06.07.2017 10:01|

зачем его одели как умственно отсталого ребёнка?

Гость|06.07.2017 10:14|

Тут пока максимум фарм пока. До основы далеко ,как до неба.

Гость|06.07.2017 10:16|

Молодец! Уровень подтянет, денег заработает, поживет в красивом городе. Порадуемся за него!

Гость|06.07.2017 10:18|

Гость писал(a):

зачем его одели как умственно отсталого ребёнка?
Гость писал(a):
Молодец! Уровень подтянет, денег заработает, поживет в красивом городе. Порадуемся за него!

Уже радуИмсИ. Радуются те кто его окружил с довольными хищными взглядами.

Гость|06.07.2017 10:39|

Гость писал(a):

Тут пока максимум фарм пока. До основы далеко ,как до неба.
До неба высоко а тут как до Пекина задом

Гость|06.07.2017 11:00|

Гость писал(a):

Ну всё.сент луис теперь загнётся как и дизель.упадёт на самое дно
Сразу видно - с хоккеем на ты!

Гость|06.07.2017 11:02|

Гость писал(a):

Тут пока максимум фарм пока. До основы далеко ,как до неба.
Абсолютно верно! Но все в его руках! Уже сам факт драфта подтверждает,что у парня есть хорошие хоккейные навыки..

Гость|06.07.2017 11:58|

Володя Тарасенко роднатаскает парня, хотя, может и наоборот...

Гость|06.07.2017 12:13|

Оч.даже хорошо,есть стимул для молодёжи. Покажет себя в фарм клубе доверят и за основу поиграть.Удачи ,главное без травм .Да и то что молодому проще адаптироваться за бугром тоже хорошо.Радует то что даже в нашем задрипенске хорошая и перспективная молодёж.Дальше вот никак

Гость|06.07.2017 12:17|

А он уже закрыл глаза и замечтался...Климушка, проснись..Это ещё практически ничего не значит. Теперь нужно пахать в 10 раз больше и даже это ещё не гарантия, что ты окажешься в основной команде, не говоря о чём-то большем.

Гость|06.07.2017 12:21|

Какое отношение он имеет к Пензе, продали ребёнком за десять тысяч деревянных

Гость|06.07.2017 12:37|

Молодец, настоящий патриот своей страны! Делай ноги во славу российского спорта! Взял пример с Овечкина!

Гость|06.07.2017 12:42|

Гость писал(a):

Какое отношение он имеет к Пензе, продали ребёнком за десять тысяч деревянных
Он В Пензе играл поди 10 лет назад и вспоминает Дизель с ужасом

Гость|06.07.2017 13:53|

На форме нота нарисована этот его в музыкальную команду шоль взяли? На ложках или треугольнике играть?

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Имя: Гость
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