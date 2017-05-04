Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 мая 2017|11:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  62.32  |  $  57.09
 

Спорт | В Пензе «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом-2»

04.05.2017|09:43
Печать

В среду, 3 мая, на стадионе «Первомайский» пензенский футбольный клуб «Зенит» сыграл пятый матч первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Соперником «Зенита» выступил тульский «Арсенал-2».

«На шестой минуте матча пензенцам удалось забить единственный и решающий гол в ворота соперника. Героем стал Михаил Маркин. В предыдущей игре с «Калугой» спортсмен забил три гола», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь клуба «Зенит» Николай Шумилин.

В настоящее время «Зенит» готовится к встрече с командой «Динамо», которая пройдет 8 мая.

Напомним: 23 апреля пензенский клуб уступил липецкому «Металлургу», матч завершился со счетом 1:3.

При этом в игре с командой «Калуга» «Зенит» одержал уверенную победу с результатом 3:1.

Источник — футбол зенит соревнования
0
0
0
0
 
Гость|04.05.2017 10:44|

чудо дивное

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!