04.05.2017 | 09:43

В среду, 3 мая, на стадионе «Первомайский» пензенский футбольный клуб «Зенит» сыграл пятый матч первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Соперником «Зенита» выступил тульский «Арсенал-2».

«На шестой минуте матча пензенцам удалось забить единственный и решающий гол в ворота соперника. Героем стал Михаил Маркин. В предыдущей игре с «Калугой» спортсмен забил три гола», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь клуба «Зенит» Николай Шумилин.

В настоящее время «Зенит» готовится к встрече с командой «Динамо», которая пройдет 8 мая.

Напомним: 23 апреля пензенский клуб уступил липецкому «Металлургу», матч завершился со счетом 1:3.

При этом в игре с командой «Калуга» «Зенит» одержал уверенную победу с результатом 3:1.