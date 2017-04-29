29.04.2017 | 17:38

Удачную игру продемонстрировал пензенский «Зенит» в 20-м туре чемпионата России по футболу второго дивизиона зоны «Центр». На своем поле сурские футболисты принимали одного из фаворитов соревнований - команду «Калуга».

До этой встречи гости располагались в турнирной таблице на 6-й строчке, хозяева на 12-й. Однако с самого начала матча зенитовцы завладели мячом и больше атаковали. После подачи углового у ворот соперника нападающий пензенской команды Михаил Маркин открыл счет в этой встрече - 1:0.

После перерыва зенитовцы продолжили наращивать преимущество. В начале второго тайма Михаил Маркин вновь огорчил голкипера гостей. «Калуга» стала отыгрываться и смогла свести разницу мячей к минимуму - 2:1. Но сравнять счет им так и не удалось: Михаил Маркин в третий раз заставил калужан начинать с центра поля.

Финальный свисток арбитра зафиксировал итоговый результат встречи - 3:1 в пользу пензенцев.